V torek 356 novih okužb, daleč največ doslej

Včeraj do 24. ure so na območju Slovenije po podatkih sledilnika za covid-19 potrdili kar 356 novih okužb. Gre za daleč največji skok števila okužb doslej. Prejšnji rekord, ki je s prvega dne v oktobru, je bil 239. Število včeraj opravljenih testov in drugi podatki še niso znani.Umrl ni nihče. Hospitaliziranih je 122 obolelih, 22 na intenzivni negi. V Sloveniji je trenutno 2426 aktivnih primerov, skupnih okužb pa doslej 7120.Največ okužb, kar 60, je bilo v Ljubljani, 15 v občini Kranj, 13 v Mariboru, 11 v občini Novo mesto, deset v občini Velenje, devet v občini Kamnik, po osem v občinah Domžale, Jesenice, Grosuplje in Šentjernej, sicer pa so nove okužbe evidentirali še v številnih drugih občinah.Predvidoma ob 11. uri bo vladna novinarska konferenca, ki jo bomo prenašali v živo. Na njej sta napovedana direktor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnikter vladni govorecje včeraj predstavil ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusa . Vlada je do včeraj sprejemala ukrepe, ki so predvideni v tako imenovani oranžni fazi.Vlada je predvidela pakete ukrepov v sklopu treh faz: zelene, oranžne in rdeče. Potem ko je bila od maja do zgodnje jeseni Slovenija v zeleni fazi, kjer so predvideni splošni higienski ukrepi in vzdrževanje medosebne razdalje, smo zdaj v oranžni fazi, ko se izvajajo ukrepi iz drugega od treh paketov te faze. Ti so po premierovih besedah namenjeni zajezitvi trenutnega vala in preprečitvi tretjega vala v hladnem obdobju.Med ukrepi, ki jih bo vlada predvidoma sprejela, je Janša omenil strežbo samo sedečim za mizami v gostinskih lokalih, omejitev števila oseb v zaprtih javnih prostorih glede na velikost prostora, denimo v trgovinah in na bankah, omejitev zbiranja ljudi na največ deset z nekaterimi izjemami ter prireditve brez zakusk. Predvidena je tudi prepoved obiskov v posameznih domovih za starejše in bolnišnicah, ki sicer ponekod že velja.Vladi so pred prehodom v rdečo fazo, ki po Janševih besedah pomeni razglasitev epidemije, ostali na voljo le še ukrepi, kot so zapora posameznih občin, zaprtje gostinskih lokalov in športnih dvoran ter ustavitev nenujnih zdravstvenih storitev.Če bi število okuženih preseglo 140 na 100.000 prebivalcev v 14-dnevnem obdobju ter bi bilo v bolnišnicah več kot 250 bolnikov, od teh več kot 50 na intenzivni negi, bi morali razglasiti epidemijo in sprejeti podobne ukrepe kot spomladi.