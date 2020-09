Neuradno v Sloveniji 190 novih okužb

Preberite še: Veča se število okužb med zdravstvenimi delavci in v domovih ostarelih

Po mnenju epidemiologov za največ okužb krive zabave

Po neuradnih podatkih so na območju Slovenije včeraj evidentirali kar 190 okužb z novim koronavirusom. To je novo rekordno število. Prejšnji rekord, dosežen 17. septembra, je bil veliko nižji, 137 okužb.22. septembra so potrdili okužbo manj, bilo jih je 136. Včerajšnje število, ki se je nanašalo na okužbe, evidentirane v sredo, pa je bilo 122. Za dva obolela je bil covid-19 usoden.Najvišje število okužb med prvim valom smo imeli 26. marca, a je bil tedanji rekord mnogo nižji, 61 okužb.Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZje na včerajšnji vladni novinarski konferenci glede najnovejšega vala okužb posredovala podatek, da so epidemiologi glede na ankete z okuženimi kot najpogostejše situacije prenosov okužb potrdili rojstnodnevne ali druge domače zabave in srečanja. Nekaj okužb prispevajo tudi šole in domovi starejših občanov, podatkov o tem, ali so kritična tudi delovna okolja, pa ni imela.Veča se število primerov med zdravstvenimi delavci in v domovih starejših občanov, krivulja okužb pa se dviguje tudi med koncem tedna, ob sobotah, medtem ko je le še ob nedeljah okužb manj.Če je bilo še takoj po počitnicah največ okuženih pri mlajših kategorijah, jih je zdaj največ v starejši starostni kategoriji med 45 in 54 leti. Največ je lokalnih virov okužb, vnosov v državo je malo. Največ jih še vedno prihaja iz Hrvaške, zatem iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Avstrije in s Kosova.