Neuradno: Večina za zdržanje novele zakona o RTV Slovenija

Prvič po letu 2015 je RTV Slovenija poslovala s pozitivno ničlo, se je dan po tem, ko je lansko letno poročilo potrdil nadzorni svet, pohvalil Andrej Grah Whatmough, vršilec dolžnosti generalnega direktorja. Kako dolgo bo še to ostal, se je danes ugibalo ves dan, saj so novelo zakona o RTV Slovenija oziroma njeno morebitno zadržanje vnovič pretresali ustavni sodniki. Njihovo večurno zasedanje je kazalo, da razmerje še vedno ostaja tesno, celo izenačeno, a naj bi se po naših informacijah na koncu le izoblikovala večina.

Najverjetneje tudi zato, ker bi se moral konec prihodnjega tedna v skladu z zakonom že konstituirati nov Svet RTV Slovenija, za tem pa bi morali ustavni sodniki v zakup vzeti tudi njihove mandate in predčasno poseganje vanje.

Zadržanje so sicer predlagali pobudniki ustavne presoje s prvopodpisanim predsednikom programskega sveta Petrom Gregorčičem na čelu, vlada pa mu je nasprotovala. Včeraj je celo predlagala javno obravnavo postopka presoje ustavnosti novele zakona o RTV Slovenija. »Priče so: Ksenija Horvat, novinarka na RTV Slovenija in voditeljica oddaje Intervju, Igor E. Bergant, novinar na RTV Slovenija in voditelj oddaje Odmevi, ter Robert Pajek, predsednik sveta delavcev RTV Slovenija, izvedenec pa je: izr. prof. dr. Igor Vobič s fakultete za družbene vede,« so sporočili včeraj in navedli, da bi te predlagane priče lahko izčrpno opisale dogajanje, ki je privedlo do kritičnih razmer na RTV Slovenija, ter škodljive posledice za Radiotelevizijo Slovenija ob morebitnem zadržanju novele.

Zadržanja novele zakona o RTV Slovenija, ki bo kot kaže za nekaj časa še zamrznila obstoječe stanje – do dokončne presoje –, zaposleni tako zagotovo ne bodo sprejeli z navdušenjem, saj so po besedah predsednice generalnega vodstva stavkovnega odbora in Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija Helene Milinković razmere v informativnem programu TV Slovenija še vedno akutne, kar lahko javnost dnevno opaža tudi ob spremljanju informativnih oddaj. »Glede na dogajanje bomo sklicali stavkovni odbor in mu predlagali zaostritev,« je dejala po tem, ko je Grah Whatmough predstavil letno poročilo.

Samo letno poročilo RTV Slovenija sicer še ni javno objavljeno, a po navedbah Grah Whatmough, naj bi h pozitivnemu rezultatu pripomogli več dejavnikov - od omenjenega zmanjševanja števila zaposlenih – na zadnji dan leta 2022 pa jih je bilo v zavodu zaposlenih 2126 – pa tudi uspešnega trženja oglasnega prostora in predvsem učinkovitejšega pobiranja RTV-prispevka. »Pred leti smo začeli nekoliko temeljiteje izvajati dotedanji zakon, ki govori o tem, da je plačnik prispevka vsak, ki ima napravo za spremljanje naših programov. Razlika je bila predvsem v novih oz. mobilnih napravah,« je pojasnil in dodal, da po tem ni bilo nobenih drugih sprememb na tem področju, se pa bolj prizadeva za samo pobiranje prispevka, še posebej novih zavezancev. Podatke o njih pa da skladno z zakonom pridobivajo od elektrooperaterjev. Število zavezancev za RTV-prispevek se je lani tako povečalo za več kot 6800.

Predsednik sveta delavcev Robert Pajek pa je opozoril, da v predstavljenem letnem poročilu ni poročila sveta delavcev, kot je bilo v navadi od leta 2009 do zdaj. »V letnem poročilu smo bili kritični do vodstva RTV-ja, do njegovih odločitev, povezanih s kadrovsko politiko in tudi prikaza finančnega stanja, ki je s prvotnih petih milijonov minusa kar naenkrat postal pozitiven,« je poudaril.