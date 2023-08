Neuradno: Za delavskega direktorja RTV Slovenija izvoljen Franci Pavšer

V drugem krogu volitev so zaposleni na Kolodvorski za delavskega direktorja oziroma četrtega člana uprave po neuradnih podatkih izvolili športnega novinarja in dosedanjega nadzornika Francija Pavšerja, kar pomeni, da bo skladno z novelo zakona o RTV Slovenija zdaj nova štiričlanska uprava lahko nastopila štiriletni mandat. Svet zavoda je pred tem namreč že 13. julija za predsednika uprave izvolil novinarja in urednika Zvezdana Martića, na njegov predlog pa v upravo izvolil še pravnika zaposlenega na RTV Slovenija Andreja Trčka in direktorja Centra urbane kulture Kino Šiška Simona Karduma.

V svojih odgovorih so trije že julija izvoljeni člani upravi sicer relativno enotno napovedovali, da bodo po konstituiranju uprave – Martić je kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja lahko opravljal le tekoče posle – zdaj sledili razpisi za ostala delovna mesta, ki so vezana na novo organizacijo javne radiotelevizije – torej direktorja TV, Radia in digitalnih vsebin, takojšen preklic vseh nezakonitih sklepov, vključno z opomini pred odpovedjo delovnega razmerja, in zaključek stavke.

Zaposleni so lahko v drugem krogu izbirali med športnim novinarjem Francijem Pavšerjem in predsednikom sveta delavcev Robertom Pajkom, ki sta v prvem krogu 25. julija dobila največ glasov.

Kot so doslej napovedovali, pa se obeta tudi revizija nekaterih potez prejšnjega generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha, ki ga je kot v. d. generalnega direktorja svet zavoda v avgustu razrešil z obrazložitvijo, da je kršil omejitev tekočih poslov in s svojimi potezami škodoval zavodu, ko je med drugim kupoval grafike, zaposloval nove sodelavce, prodal delnice Eutelsat Communications in podpisal kolektivni dogovor s predsednikom sindikata delavcev radiodifuzije Tomom Zalaznikom, ki sindikatu daje skorajda nekakšen veto pri morebitnih odpovedih in sprejemanju splošnih aktih, s katerimi se delavci ne strinjajo in bi spremembe pomenile poslabšanje delovnopravnega položaja delavcev.

Uprava bo odločala z večino glasov vseh svojih članov, v primeru enakega števila glasov pa bo odločilen glas Martića.