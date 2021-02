Neurejene razmere na področju strokovnega izobraževanja

Komisija za medicinsko etiko je obsodila vsako koruptivno dejanje v slovenskem zdravstvu. Obenem je opozorila, da je področje zakonsko zahtevanega stalnega strokovnega izobraževanja neurejeno, nedorečeno in predvsem finančno močno podhranjeno. Morda prav iz teh neurejenih razmer izhajajo nekatere priložnosti in sumi korupcije.



V svojem stališču v zvezi s koruptivnimi dejanji v zdravstvu se je komisija za medicinsko etiko Slovenskega zdravniškega društva sicer zavzela za ničelno stopnjo korupcije v slovenskem zdravstvu.



Zaradi omenjenih neurejenih razmer v zdravstvu pa je komisija pozvala vse deležnike, da se stanje na področju strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj zdravnikov in zobozdravnikov čim prej uredi na najvišji ravni in zagotovi ustrezna finančna sredstva ter na tak način »prepreči vsakršen poskus koruptivnih dejanj, ki mečejo senco ter črno piko na vse slovensko zdravništvo«.



Minuli teden je odmevala obsodilna sodba, še nepravnomočna, štirih zdravnikov zaradi prejemanja daril v zameno za to, da je dobaviteljsko podjetje ohranilo posel v bolnišnicah.



Obtožene zdravnike Vaneta Antoliča, Roka Vengusta, Sama Karla Fokterja in Roberta Janeza Cirmana je sodišče spoznalo za krive nedovoljenega sprejemanja daril od podjetja Emporio Medical, pri katerem so zdravniki za protiuslugo še naprej naročali medicinski material določenega proizvajalca. Nekdanjega komercialista v podjetju Darka Žafrana je sodišče spoznalo za krivega nedovoljenega dajanja daril. Sodba sicer še ni pravnomočna, tako zagovorniki obdolženih kot tožilstvo pa so že napovedali pritožbo.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: