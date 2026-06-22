Slovenijo so v soboto in nedeljo ponoči in v zgodnjih jutranjih urah zajela neurja, ki so povzročila več intervencij gasilcev in drugih pristojnih služb. Nad Slovenijo je v nedeljo po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht.

Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirali drevesa in poplavljali objekte, je sporočil center za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjski objekt ter zanetile požar na objektu in drevesu.

Po poročanju Radia Slovenija so bile sinoči nevihte z vetrom na območju Gorenjske, osrednje Slovenije, zahodne Štajerske, Koroške in Primorske. Tudi danes lahko nastanejo popoldanske nevihte. Največ posredovanj je bilo na območju regijskih centrov Celje, Kranj, Ljubljana in Nova Gorica, po en dogodek so zabeležili tudi na Škofljici, Igu ter v Dolu pri Ljubljani.

Po zbranih podatkih je do zgodnjih jutranjih ur na terenu posredovalo 22 gasilskih enot.

Na območju Velenja iz sobote na nedeljo intervencij niso imeli, sinoči pa je bilo v celotni mestni občini Velenje odprtih 12 lokacij oz. intervencij, je za Delo potrdil poveljnik Poklicne gasilske enote Velenje (PGE Velenje) je Jaka Lešnik. Kot je pojasnil, se je začelo nekje ob 21.30 uri in trajalo do nekje 11. ure. V intervencijah je sodelovalo pet prostovoljnih društev in poklicna gasilska enota Velenje. Večinoma je šlo za podrta drevesa, eno odkrito streho in en udar strele v drevo oz. požar drevesa. Hujših posledic ni bilo, večinoma so posledice sanirali že sinoči, nekaj jih bodo še danes.

FOTO: PGE Velenje in PGD Velenje

Na območju Škofje Loke so zabeležili štiri dogodke, na območju Železnikov dva, na območju Kranja pa enega. V Škofji Loki in Železnikih so posredovala prostovoljna gasilska društva, v Kranju pa poklicna gasilska enota in prostovoljno gasilsko društvo.

Več prijav so prejeli tudi na območju Ljubljane, kjer so zabeležili štiri dogodke. Aktivirana sta bila poklicna gasilska enota in prostovoljno gasilsko društvo.

Intervencije so potekale tudi na območjih Ajdovščine, Ivančne Gorice in Vranskega. V Ajdovščini sta bila zaradi dveh prijavljenih dogodkov aktivirana poklicna gasilska enota in prostovoljno gasilsko društvo. Na območju Ivančne Gorice in Vranskega so zabeležili po eno prijavo dogodka, pri čemer so aktivirali prostovoljna gasilska društva.

Po doslej zbranih podatkih poškodovanih ni, pristojne službe pa nadaljujejo odpravljanje posledic neurja in zbiranje informacij o morebitni škodi.