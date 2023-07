Neurja ponoči prizadela predvsem severno polovico države

V drugi polovici noči in proti jutru je pas neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in ponekod tudi točo prešel Slovenijo od severozahoda proti severovzhodu. Po dosedanjih podatkih centra za obveščanje je najhuje v Pomurju, o zalitih objektih, veliko podrtih drevesih in izpadih elektrike pa poročajo še z Gorenjske, Koroške, Štajerske in Primorske.

Center za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje je do 6. ure zjutraj prejel skupno 362 obvestil o dogodkih, povezanih z neurjem, od tega 111 na območju regijskega centra za obveščanje Murska Sobota, 90 na območju mariborskega regijskega centra, 59 celjskega, 51 kranjskega, 35 slovenjgraškega, 11 novogoriškega, tri ptujskega in po enega na območju ljubljanskega in trboveljskega.

Močan veter je podrl večje število dreves, nekaj jih padlo na osebna vozila, objekte, elektrodistribucijske vode, zaradi česar je nastal en požar in je bilo nekaj prekinitev dobave električne energije. Odkritih in poškodovanih je več ostrešij objektov. Nekatere objekte je poškodovala toča, meteorna voda pa je zalila nekatere kletne prostore.

Po jutranjih podatkih centra za obveščanje je na terenu 157 gasilskih enot, od tega pet poklicnih.