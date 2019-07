Neurja sinoči najbolj divjala na jugu in v osrednji Sloveniji

Vremenski obeti

Letošnje poletje je zaradi številnih neurij zadnje mesece povzročilo že veliko nevščečnosti. Včeraj v popoldanskih urah je osrednji in južni del države zajelo neurje z močnejšimi nalivi in sunki vetra ter točo. Center za obveščanje RS (Cors) je zabeležil 92 dogodkov v občinah Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Ig, Jezerkso, Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Vrhnika in Žiri.Na delu je bilo 105 prostovoljnih društev in ena poklicna enota. Zaradi poplav meteornih voda so morali vodo prečrpavati iz kletnih in pritličnih prostorov stanovanjskih, gospodarskih in industrijskih objektov, poslovnih zgradb in trgovin (na Igu, v Ribnici in Velikih Laščah). Prav tako je voda zalilo več odsekov cest.Močan veter in toča, ki sta spremljala neurje, je podiral drevesa in odkrival strehe stanovanjskih in drugih objektov, in sicer na Vrhniki in na Brezovici - tam je voda zalila tudi nekaj hiš.O hudem neurju poročajo tudi s Kočevja, kjer je je zabeleženo 25 lokacij, kjer so posredovale gasilske enote. Močan veter je ogrožal prebivalce, podrtih je več dreves, gasilci so črpali vodo iz objektov, pri delu so posredovali tudi vzdrževalci cest.Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo v dopoldanskih urah na Primorskem. Sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Ponoči bodo padavine slabele in do jutra večinoma ponehale. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja.Jutri dopoldne se bo razjasnilo, čez dan bo večinoma sončno, napoveduje Arso.Imate fotografije neurij? Pošljite nam jih!