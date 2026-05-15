Neurje na Goriškem povzročilo veliko škode v kmetijstvu

Neurje, ki je sinoči pozno zvečer presenetilo prebivalce na Goriškem in v delu Goriških brd, je po prvih ocenah povzročilo veliko škode v kmetijstvu. Zelo so prizadete predvsem zelenjadnice, škoda je velika tudi pri poljščinah, sadju in vinski trti, so danes povedali kmetijski strokovnjaki Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Nova Gorica.

»Na terenu je povzročila veliko škode, poškodovane so skoraj vse kmetijske kulture. Največ poškodb je na območju občine Šempeter-Vrtojba, škoda je tako na pridelku kot na rastlinah,« je v današnji izjavi za medije povedal vodja oddelka za kmetijsko svetovanje KGZ Nova Gorica Vasja Juretič.

Uničene so tako zgodnje zelenjadnice kot posajene plodovke, poljščine, med katerimi je bilo žito v fazi dozorevanja, vinska trta in sadno drevje, tako koščičarji kot pečkarji. Zelo so prizadete tudi češnje, ki jih je bilo treba ponekod le še pobrati z dreves.

»Na določenih legah je trenutno škoda od 70- do 80-odstotna,« je povedal Juretič. Škoda se bo pokazala v približno dveh tednih, saj si lahko nekatere rastline še delno opomorejo, k čemur lahko pripomorejo sončno vreme in višje temperature v prihodnjih dneh.

Nekatere rastline bo treba še posebej zaščititi. Vendar vodja oddelka za varstvo rastlin na KGZ Nova Gorica Ivan Žezlina svetuje, naj kmetje počakajo še dva ali tri dni, da se pokaže prva prizadetost rastlin.