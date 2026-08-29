Neurje ponoči zajelo Slovenijo, največ težav na Goriškem

Močan veter je ponoči spremljal hitro premikajočo se nevihtno celico, ki je iz zahoda zajela Slovenijo. Regijski centri za obveščanje so zabeležili 26 dogodkov, predvsem zaradi podrtih dreves in odkritih streh.

Nevihtna celica z močnim vetrom se je v poznih večernih urah iz zahodne smeri hitro pomikala v notranjost države. Največ težav je povzročila na območju Nove Gorice, kjer so zabeležili 17 dogodkov.

Gasilci iz 20 gasilskih enot so odstranjevali podrta drevesa, ki so ovirala promet, ter prekrivali poškodovane strehe stanovanjskih in drugih objektov.

Na območju občine Idrija je več podrtih dreves oviralo prehodnost cest. Posredovali so gasilci PGD Spodnja Idrija in PGD Vrsnik ter dežurna služba cestnega podjetja.

Več posledic neurja so zabeležili tudi na območju Tolmina. Tam so poleg podrtih dreves na cestah odstranjevali še kamenje, neurje pa je poškodovalo tudi stanovanjski objekt. Posredovali so gasilci PGD Tolmin in PGD Ponikve-Planota, pomagali pa sta tudi dežurni službi cestnega in telekomunikacijskega podjetja.

Neurje je doseglo tudi širše območje Ljubljane, kjer so zabeležili dve prijavi dogodkov in aktivirali eno poklicno gasilsko enoto.