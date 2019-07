Neurje znova zalilo Ptuj

Težave tudi v okolici Ptuja

Ptuj, ki ga je močno prizadelo nedeljsko neurje, je znova poplavljen, poroča portal neurje.si. Ob prehodu nevihtne linije so nad območjem najstarejšega slovenskega mesta ponovno nastali močni nalivi. V le desetih minutah, med 19.30 in 19.40, je padlo 16,5 milimetrov dežja, v pol ure pa je skupno padlo 25 milimetrov.Ob prihodu današnje nevihte so sunki vetra dosegali hitrosti okrog 60 kilometrov na uro. Ponovno je odkrilo s folijo pokrito streho na Kraigharjevi ulici, ki jo je odneslo že v nedeljo.Vzrok ponovne poplave tiči tudi v posledicah nedeljskega, veliko močnejšega in silovitejšega, so zapisali. Posledice prejšnjega neurja namreč še niso bile odpravljene. Kombinacija teh in močnega naliva pa je botrovala k ponovnim hudourniškim poplavam.Center za obveščanje Republike Slovenije trenutno o situaciji na Ptuju na poroča, pač pa poroča o posledicah neurja v njegovi bližini. Ob 19.36 je na območju občine Hajdina divjalo neurje z močnim dežjem in vetrom. Gasilci so iz dveh kleti stanovanjskih objektov izčrpali meteorno vodo, razžagali in odstranili štiri podrta drevesa ter s cestišč odstranili odpadlo vejevje.Ob 19.36 je tudi na območju naselja Kidričevo divjalo neurje z močnim dežjem in vetrom. 47 gasilcev iz PGD Talum Kidričevo, Apače, Lovrenc na Dravskem polju, Pleterje, Mihovce-Dragonja vas in Hajdina so iz sedmih kleti stanovanjskih objektov izčrpali meteorno vodo in počistili cestišča z vejami.V naselju Šturmovci v občini Videm je divjalo neurje z močnim dežjem in vetrom, ki je na cesto je podrl drevo. Odstranili so ga gasilci PGD Videm pri Ptuju.Zvečer in ponoči bodo v državi še lahko nastajale plohe in nevihte, napovedujejo meteorologi na Arsu.