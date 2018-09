Neuslišani kupec POP TV in A Kanala mora odprodati športne programe

Novega lastnika naj bi tako v kratkem dobili programi: SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, SK6, SK1 HD, SK2 HD, SK3 HD, SK HD, SK Golf, SK Golf HD in Fishing and Hunting.

Ljubljana – Agencija za varstvo konkurence (AVK) je družbi United Group naložila, da mora v prihodnjih šestih mesecih (z možnostjo podaljšanja) prodati 13 športnih programov iz sheme Sport Klub. V družbi United Group, ki ima v lasti lastnici Telemacha, se bodo na odločitev AVK pritožili.Agencija je v izreku odločbe ugotovila, da je lastništvo programov, ki jih je United Group pred šestimi leti kupil od družbe IKO Poland, v nasprotju s pravili konkurence in se zato prepove. V roku 90 dni od prejema odločbe, bo morala družba iz skupine svojih podjetij izločiti vsa materialna in nematerialna sredstva (kapital, zaposlene, licence …) in pripraviti vse za odprodajo športnih programov. Za iskanje pravega kupca in prodajo bodo imeli šest mesecev z možnostjo podaljšanja. V tem času pa bodo morali AKV sproti obveščati o vseh aktivnostih (sestankih, pogajanjih s potencialnimi kupci …), povezanih s prodajo.Iz družbe United Group so včeraj sporočili, da so že sprožili potrebne pravne postopke zoper odločbo. Prepričani so, da odločitev AVK ne spoštuje osnovnih standardov predpisanih postopkov in da je slaba novica za vse slovenske športne navdušence. Terjali bodo tudi nadomestilo zaradi povzročitve hude gospodarske škode.V obrazložitvi so zapisali, da so na odločitev AVK čakali pet let in da prevzeto podjetje ne obstaja več. Prav tako so ogorčeni nad nezaslišano ozko opredelitvijo trga, zahteva po spremembi lastništva pa je po njihovem mnenju nesorazmerna. Ob tem so prepričani so, da odločitev AVK vsakega izdajatelja televizijskih programov odvrača, da bi vlagal v oddajanje programov v lokalnem jeziku.