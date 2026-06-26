Nevarna igra lahko starše spravi v zapor

Prekaljena pilota helikopterjev Slovenske vojske in hrvaške helikopterske nujne medicinske pomoči sta z nami delila svoje izkušnje z neprijetnimi srečanji v zraku. Laserji in brezpilotni letalniki, ki jih starši pogosto kupijo svojim otrokom, so koristna orodja, ob zlorabi pa lahko postanejo nevarno orožje. Ustrezna in varna uporaba teh orodij je odgovornost staršev, je poudaril Primož Pintar, pilot Slovenske vojske.

Še teden dni po tem, ko je za zdaj še neznani storilec z laserjem v Latkovi vasi pri Žalcu svetil naravnost v oči pilota helikopterja Slovenske vojske med nujnim poletom v UKC Maribor, ostajajo odprta številna vprašanja o incidentu, ki je ogrozil vid pilota in varnost zračnega prometa. Med pripravo tega članka smo neuradno izvedeli, da so pred kratkim podobno izkušnjo ob pristanku na letališču na Brniku pristojnim organom prijavili tudi piloti nizozemske letalske družbe KLM in srbske Airserbia.