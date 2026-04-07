Nevarna odvisnost hrane od nafte

Zaprtje Hormuške ožine za ladijski promet, s katerim se je Iran odzval na napade ameriške in izraelske vojske, je pokazalo, kako ranljiv je svetovni kmetijsko-prehranski sistem zaradi odvisnostni od fosilnih goriv. Kako se s podražitvami energentov in gnojil spoprijemajo slovenska kmetijska podjetja in živilska industrija? Katera hrana se bo (najbolj) podražila?

Skozi Hormuško ožino je pred vojnami na Bližnjem vzhodu potekalo okoli 35 odstotkov svetovne trgovine z nafto, okoli 20 odstotkov trgovine z utekočinjenim zemeljskim plinom in do 30 odstotkov trgovine z mineralnimi gnojili (podatki Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, FAO), pri čemer so države Perzijskega zaliva pomembne proizvajalke in izvoznice teh surovin.

Praktično popolna ustavitev prometa skozi Hormuško ožino je imela takojšen učinek na borzne trge. Cene nafte so po podatkih Konference ZN o trgovini in razvoju (UNCTAD) v prvem tednu marca poskočile za 27 odstotkov, cene zemeljskega plina za 74 odstotkov, cene dušikovih gnojil za od 20 do 28 odstotkov. To so pomembne vhodne surovine za pridelavo hrane, zato se vrstijo opozorila o posledicah za prehransko varnost, kmetijsko proizvodnjo in svetovno trgovino.