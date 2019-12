Do največjih tragedij prihaja zaradi doma narejenih izdelkov

Največkrat so poškodovani roke in obraz, gre za amputacije vrškov prstov ali celih prstov, ter za globoke rane na rokah, ki prizadenejo tudi tetive. FOTO: PU Maribor



Na terenu bo osem inšpektorjev



Najpogostejše poškodbe rok in obraza

Pirotehnika naj gre v smeti, ampak ne prižgana. FOTO: Roman Šipič/Delo

Strokovnjaki iz UKC Ljubljana in predstavniki policije letos znova opozarjajo pred nevarnostjo pirotehnike. V naši največji bolnišnici vsako leto sprejmejo nekaj pacientov, ki potrebujejo pomoč zaradi poškodb pri uporabi pirotehničnih sredstev.Na tiskovni konferenci so danes opozorili na nevarnosti uporabe pirotehnike in predstavili preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard! Glasnika letošnje akcije sta akrobatain, ki sta povedala, da imata rada vse svoje okončine, poudarila pa, da se pokanja bojijo tudi živali, zato naj se pirotehniki ljudje izognejo, če je le mogoče.iz Sektorja splošne policije je dejal, da bo policija v božičnem in novoletnem času znova osveščala o nevarnostih uporabe pirotehničnih sredstev. Petarde najrazličnejših oblik in moči 2. in 3. kategorije so v Sloveniji prepovedane, posledice nesreč pri uporabi teh pa hude. V policiji odsvetujejo nakup takšnih sredstev prek spleta, je dejal Jug. Lani so pri policiji obravnavali 66 kršitev Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, 35 so jih storile mlade osebe. Obravnavali so osem poškodb ter 18 poškodovanj tujih stvari.Poleg petard so doma narejeni pirotehnični izdelki najbolj nevarni, ker so nestabilni, je še opozoril Jug. Oznaka CE ni namenjena sama sebi, pač pa sporoča kupcu, da bo v predvidenem času prišlo do sprožitve in da ima torej nekaj časa, da se umakne. Pri doma narejenih izdelkih te stabilnosti ni.Inšpektorji v nadzorih pri trgovcih preverjajo predvsem urejenost prodajnih mest, prodajo prepovedane pirotehnike in podobno. V zadnjem času se srečujejo tudi s povečano prodajo prek spleta, problematična je predvsem tista iz tujine. Nakup pirotehnike iz tujine je sporen z vidika ponudbe prepovedanih sredstev, je povedal predstavnik inšpektorata. Ugotavljajo, da največkrat kupec izdelek plača, pirotehnike pa nato sploh ne dobi.Lani so zabeležili 18 kršitev prodaje pirotehnike, nanašale so se na sam način prodaje in na prodajna mesta. Pri slovenskih registriranih trgovcih kršitev niso ugotovili. Pirotehnika, katere namen je pok, se na veliko kupuje predvsem v naših sosednjih državah, saj tam ni nadzora, pirotehnični izdelki so prosto dostopni. Globa za fizične osebe za tovrstne kršitve je od 400 do 1200 evrov. V decembru nameravajo po besedah inšpektorja izvršiti od 70 do 80 pregledov na terenu., travmatolog v UKC Ljubljana, je pojasnil, da število poškodb s pirotehničnimi izdelki iz leta v leto upadam a je kljub temu vzorec vedno isti. »Največkrat so poškodovani roke in obraz, gre za amputacije vrškov prstov ali celih prstov, ter za globoke rane na rokah, ki prizadenejo tudi tetive, poškodovain imajo nato problem z gibljivostjo uda. Pri obrazu so največkrat poškodovane oči.« Lani so imeli v UKC Ljubljana eno resno in eno hudo poškodbo.Vsak, ki uporablja pirotehniko, naj bo pri tem v takšnem psihofizičnem stanju, kot bi sedel za volan, je še opozoril dr. Herman. V primeru poškodbe pokličemo 112, v primeru opeklin pa rano najprej sterilno zaščitimo in nato nemudoma pokličemo pomoč.Tudi gasilci imajo zaradi pirotehnike vsako leto kar nekaj dela. V namen močnejšega poka ljudje namreč mečejo pirotehniko v različne zabojnike, v Gasilski brigadi Ljubljana se tako v zadnjih dneh leta soočajo tudi z več požari na dan. Pirotehnika naj gre v smeti, ampak ne prižgana, je za konec malce v šali in precej zares dejal predstavnik gasilcev.Pred kratkim je v javnosti na dober odziv naletela odločitev Lidla, ki se je kot edini od trgovcev odločil, da pirotehniko povsem umakne s svojih prodajnih polic. Pobuda je, kot so povedali za Delo , prišla s strani kupcev in zaposlenih, bila pa je »logična nadgradnja projekta Koraki za tačke, s katerim spodbujamo razmislek o odgovornem lastništvu domačih ljubljenčkov«.