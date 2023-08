Nevarne ideje o posamičnih finančnih injekcijah

V nadaljevanju preberite:

Posebna delovna skupina, ki se je ukvarjala s pripravo metodologije za kompenzacijo sredstev občinam, je po naših informacijah pripravila poročilo ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik. Ideja je, da se zgolj posameznim občinam zagotovijo dodatna sredstva, kar bi lahko Robertu Golobu odprlo novo fronto. Tokrat župansko. Po neuradnih informacijah je analiza podatkov pokazala, da bi bilo do dodatnega denarja upravičenih nekaj deset občin. »Seveda bodo občine, ki bodo potegnile kratko, najbrž izkoristile tudi pravna sredstva, zato tukaj vidim zgolj in samo (politične) težave za vlado, ki niso potrebne, saj ima že dovolj odprtih front in še ene gotovo ne potrebuje. Načeloma je pravica do lokalne samouprave ustavna kategorija in kakršnokoli ustvarjanje dodatnih razlik v financiranju občin, mora biti zelo zelo dobro utemeljeno,« poudarja doktor Miro Haček, .