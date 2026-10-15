Nevarne igrače preplavile slovenski trg: največ jih prihaja iz Kitajske

Nevarnih igrač je na slovenskem trgu vse več. Večina teh igrač prihaja iz Kitajske, k povečanju prispevata tudi priljubljenost nakupovanja prek spletnih tržnic in poostren nadzor nad njimi. Sporne igrače so nevarne predvsem zaradi možnosti zadušitev in nevarnih kemičnih snovi. »Velika nevarnost so zaradi razširjenosti gumbne baterije in majhni močni magneti. Ob zaužitju teh se lahko pojavijo zapleti, zaradi katerih je lahko ogroženo otrokovo življenje,« opozarja pediater Denis Baš. Pridobili smo podatke zdravstvenega inšpektorata o vseh neskladnih in nevarnih izdelkih, ki so jih objavili od leta 2020 do začetka julija letos. Objav je vse več; leta 2020 jih je bilo le 31, lani 109. Kot kaže, bo letos dosežen nov rekord, saj jih je bilo v prvi polovici leta že 70. Približno polovica objav ...