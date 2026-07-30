Nevarnost na vrhuncu, vsi bomo brez piknikov in kurjenja

Uprava za zaščito in reševanje je sklicala predstavitev okoliščin, zaradi katerih je bila ta teden razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi: »Vremenske razmere in stanje vegetacije na terenu so takšni, da se je bilo treba skupaj s službami, s katerimi sodelujemo – gasilci, gozdarji, meteorologi in drugi – odločiti, da razglasimo veliko požarno ogroženost za celotno Slovenijo,« je odločitev predstavil generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje (UZR) Leon Behin.

Za osem najbolj izpostavljenih občin je razglašena zelo velika požarna nevarnost: to so Koper, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko. V času velike požarne ogroženosti je strogo prepovedana uporaba odprtega ognja na prostem.