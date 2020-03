Nevarnost snežnih plazov v Julijcih in na območju Zelenice

Danes je nevarnost proženja snežnih plazov na območju Julijcev in Karavank velika. FOTO: Arso

Služba za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica Tržič je opozorila na nevarnost proženja snežnih plazov na območju Zelenice, o čemer je obvestila tudi oskrbnika koče na Zelenici in vodjo šole v naravi, ki poteka v Domu na Zelenici. Tudi Agencija RS za okolje opozarja, da se je zaradi sneženja v visokogorju nevarnost plazov povečala.Kot je v ponedeljek popoldne napovedala Agencija RS za okolje (Arso), se bo v noči na torek ob sneženju v visokogorju povečala nevarnost snežnih plazov. Predvsem v zahodnem in južnem delu Julijcev bo danes nevarnost proženja snežnih plazov velika, torej četrte stopnje, drugod pa znatna, torej tretje stopnje po petstopenjski lestvici.Na območju Zelenice, kjer je v nedeljo in ponedeljek padlo 35 centimetrov snega, do konca današnjega dne pa ga lahko pade še 40 centimetrov, je nad 1300 metri splošna nevarnost proženja snežnih plazov tretje stopnje. Pod 1400 metri, kjer je sprva deževalo, je padal moker sneg. Tam se je naredila kritična plast, zato so se spontano prožili plazovi mokrega nesprijetega snega. Prožili so se tudi plazovi suhega nesprijetega snega s severnega dela Begunjščice.Kot pojasnjuje Služba za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica Tržič, je sneženje spremljal zmeren južni veter, ki je sneg prenašal ter gradil nove klože in zamete. Nad 1700 metri je na delih lahko nevarnost proženja večja in tam je danes še možno spontano plazenje, pod 1400 metri pa pričakujejo plazenje plazov mokrega nesprijetega snega.Servisna cesta je zaradi možnosti ponovnega plazenja zaprta. O stanju je bil obveščen tudi oskrbnik koče na Zelenici in vodja šole v naravi Osnovne šole Bistrica pri Tržiču, ki ta teden poteka v Domu na Zelenici, z nasvetom, naj se z otroki zadržujejo v okolici doma, ob morebitni potrebi po vrnitvi v dolino pa jim bodo zagotovili prevoz s snežnim teptalcem.