Nevarnost snežnih plazov je v visokogorju nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov predvsem v osrednjem in vzhodnem delu Julijcev ter v osrednjih Karavankah znatna, tretje stopnje, drugod v visokogorju zmerna, druge stopnje. Nevarna so strma pobočja ter mesta z napihanim snegom, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.V visokogorju se s strmih pobočij še lahko sproži kakšen manjši ali srednje velik plaz novega nesprijetega snega ali pa kakšna kloža. Nižje je sneg ob dežju kopnel, ko pa se je meja sneženja znižala, je zapadlo le malo snega.V visokogorju je ponekod zapadlo do okoli 40 centimetrov snega, a postopoma, večinoma v 48 urah. Tam je sneg mehak in rahel, veliko je zametov predvsem na zahodnih in južnih straneh grebenov in sedel. Vetru izpostavljena mesta so močno spihana. Nižje je večinoma deževalo, sneg je tam uležan in preobražen.Danes in v torek bo oblačno in ponekod megleno. Občasno bodo padavine. Meja sneženja bo danes med 1100 in 1600 metri, nižje proti vzhodu, višje pa proti zahodu. Jutri se bo meja sneženja še spustila in bo med okoli 800 metri na vzhodu in 1200 metri na zahodu. Danes bo težišče padavin bolj v vzhodnem delu države, jutri pa bodo padavine enakomerneje razporejene, a jih bo manj. Pihal bo močan severovzhodnik. Hladno bo. V sredo in četrtek bodo občasno še manjše padavine. V višinah bo postopoma spet nekoliko topleje, zato se bo meja sneženja nekoliko dvignila.Novi sneg se bo počasi sesedal. Večje količine novega snega v visokogorju ne pričakujemo, zato predvidoma ne bo vplival na lavinske razmere. Severovzhodni veter bo prenašal sneg in delal nove zamete. Nevarnost snežnih plazov bo v visokogorju še nekaj časa ostala zmerna, druge stopnje.