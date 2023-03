Nevarnosti ptičje gripe ni več, kokoši ponovno na pašo

Za domače kokoši, ki so morale biti zaradi pojava visoko patogene ptičje gripe od 6. marca naprej v vsej Sloveniji zaprte v kokošnjake, prepoved proste reje in brskanja po dvoriščih okoli hiš ne velja več. Državno središče za nadzor bolezni, ki sodi pod okrilje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), je sprejelo odločitev, da so z današnjim dnem, to je z 29. marcem 2023, previdnostni ukrepi, med katerimi je tudi prepoved stikov s prostoživečimi pticami, ukinjeni. Vendar pa morajo biti kokoši – če prav razumemo veterinarsko upravo - do objave tega sklepa v Uradnem listu še zmeraj zaprte po vsej državi. Ocenjuje se, da je v Sloveniji okoli 6,6 milijona kljunov perutnine.

Sporočilo UVHVVR

Celotno sporočilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se glasi takole:

»Ukrepi, ki so veljali na območju z omejitvami (zaščitno in ogroženo območje) zaradi potrditve visoko patogene aviarne influence (HPAI) v reji s perutnino v občini Cerklje na Gorenjskem, so bili z 29. 3. 2023 ukinjeni s sklepi Državnega središča za nadzor bolezni (DSNB). Ne glede na to pa za celotno območje Slovenije do preklica v Uradnem listu (predvidoma v začetku naslednjega tedna) še vedno veljajo ukrepi, določeni s Sklepom o določitvi nujnih ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence (Uradni list RS, št. 29/23), med katere sodi tudi zapora perutnine oziroma možni načini reje na prostem.«

Težave z obveščanjem kmetov

Ukrep zaprtja kokoši do objave v Uradnem listu je potreben, ker je vse kmete izredno težko obvestiti o odpravi ukrepov. Kokoši so v reji pri desettisoče malih in tudi velikih kmetovalcev. Ko bo objavljen sklep v uradnem listu, bo to uradna podlaga za izpustitev. Kolikor smo preverili pri kmetih na Gorenjskem, se je odprava zapore kljub temu zelo hitro razširila med rejci na prostem, tako da se kokoši in druga perjad že danes pase na prostem tudi na dvoriščih malih kmetov, ki se ukvarjajo z drobno vzrejo kokoši.