Nevidna nevarnost: debelost, ki slabi mišice – rešitev je v hrani in gibanju

Skoraj 40 odstotkov stanovalcev v domovih za starejše v Sloveniji se sooča s sarkopenično debelostjo – hkratnim presežkom maščobe in kritično izgubo mišične mase, je ugotovila nagrajena raziskava Inštituta za nutricionistiko, ki je preučevala dejavnike tovrstnega tveganja v okviru raziskovalnega projekta NutriCare. Zaradi oslabelih mišic so ti posamezniki najbolj izpostavljeni padcem, zlomom in hitremu funkcijskemu upadu, klasični kazalnik ITM pa stanja pogosto ne zazna.

Strokovnjaki pozivajo k uvedbi nacionalnih standardov za spremljanje mišične mase, moči ter prehranskega tveganja in k okrepitvi kadrov na področju klinične prehrane, fizioterapije in kineziologije. Naložbe v preventivne, individualno prilagojene programe prehrane in vadbe so najmočnejše orodje za ohranjanje samostojnosti in kakovosti življenja v starosti.