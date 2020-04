FOTO:»Nevidno roko trga zamenjuje vidna roka države«

protikoronski paket Foto Infografika

Paket, vreden približno tri milijarde evrov, se bo financiral zunaj znanih okvirov proračunskega financiranja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Ljubljana – Gledano sorazmerno, česa podobnega nikoli doslej, razen mogoče izjemoma v času vojnega stanja, ni obravnaval parlament nobene druge države na svetu, je predsednik vladepospremil sprejemanje zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije. Dopolnila opozicije so ostala neuslišana.Paket, vreden približno tri milijarde evrov, se bo financiral zunaj znanih okvirov proračunskega financiranja. »Smo v situaciji, ki bi jo lahko najlažje opisali s stavkom, da je nevidno roko trga začela zamenjevati vidna roka države. Polno je intervencijskih ukrepov, kakršnih v normalnem stanju nobena vlada v socialno-tržnem gospodarstvu kjerkoli na svetu ne bi nikoli predlagala,« je poudaril Janša in dodal, da želijo vzpostaviti finančno blazino, na podlagi katere bo Slovenija ohranila potenciale za normalno življenje v času po epidemiji. Sledila bosta drugi in tretji paket, v katerih bodo poskrbeli za tiste, ki zdaj niso bili vključeni.»Niti en amandma opozicije, ki bi bil nujno potreben, da se izboljša na nekaterih področjih izrazito slab zakon, ni bil upoštevan. Upoštevano ni bilo mnenje gospodarstva, ne sindikatov, ne nevladnih organizacij,« je kritičen prvak SD, kar je v razpravi podkrepil še koordinator Levice. »Želeli smo, da samozaposleni ne bi bili prepuščeni naključnosti tega, koliko so v februarju zaslužili, da podjetja, ki prejmejo pomoč za delavce, teh ne bi odpuščala, spomnili smo, da so študenti, ki za garsonjero plačujejo po 400 evrov in se preživljajo s študentskim delom, pa so čez noč ostali brez dohodkov. Poskušali smo vnesti pomoč za samohranilce, za prekarce, tiste, ki delajo prek avtorskih honorarnih pogodb,« je Mesec navedel po njihovem mnenju spregledane skupine.(SNS) je opozoril, da ni varovalke, da bodo delodajalci v zasebnem sektorju zaposlenim, ki delajo, izplačali po 200 evrov kriznega dodatka, sprašuje se, zakaj bodo tisti, ki dobivajo že socialno pomoč, prejeli še dodatek in pa zakaj se namenja 150 evrov vsem študentom, tudi tistim, ki živijo pri starših in nimajo stroškov.»Želimo biti konstruktivni in delovati tako, da bi se ukrepi čim prej začeli izvajati. Precej nas čudi in je nedopustno, da se v paket zakonodaje, ki bi reševala gospodarstvo, meša tudi člene s policijskimi pooblastili,« je komentiral predsednik LMŠOd prvotne inačice se je, med drugim, spremenilo določilo, da je 80-odstotno nadomestilo omejeno z višino povprečne plače – zdaj je na povprečno plačo omejen znesek, ki ga bo tako za nadomestilo kot prispevke krila država. Določil o takojšnjem nadomestilu za brezposelne pa ni.