Nevihta nepripravljene ujela tudi obiskovalce gora in plavalce

Vremenske razmere so se umirile, je pa v sredo popoldne nevihtna linija prinesla zelo močne sunke vetra, ponekod so bile izrazite nevihtne celice s točo in udari strel. Zvečer je drugi val neviht zajel zahodni del Slovenije. Na območju Bleda je neurje terjalo tudi smrtno žrtev, kot so sporočili z uprave za zaščito in reševanje, sta se pri posredovanju poškodovala gasilec in električar.

Brez električne energije nekaj tisoč odjemalcev

Delavci elektropodjetij, ki so zaradi neurij v zadnjem tednu dni veliko časa na terenu, tudi po sredinem neurju odpravljajo okvare na omrežju. Na območju Elektra Maribor je brez napajanja z električno energijo 2900 odjemalcev, na območju Elektra Ljubljana več kot 2200, na območju Elektra Celje pa je bilo zjutraj brez elektrike 665 uporabnikov.

Kot so za STA pojasnili pri Elektru Maribor, se sodelavci intenzivno trudijo okvare odpraviti, da bi odjemalcem čim prej omogočili dostop do električne energije. Uporabnike prosijo za razumevanje, prav tako, da ravnajo z napravami z ustrezno previdnostjo in kot da so pod napetostjo.

Na območju Elektra Ljubljana je zaradi neurij v zadnjih dneh bilo danes ob 8. uri brez električne energije 2245 uporabnikov. Na terenu so vse razpoložljive ekipe, ki odpravljajo okvare, sporočajo iz Elektra Ljubljana in odjemalce prosijo za razumevanje.

Na terenu so tudi elektromontažne ekipe Elektra Celje. Ob 6.30 je bilo brez napajanja na celotnem omrežju Elektra Celje še 665 uporabnikov, od tega na območju distribucijske enote Velenje 340 uporabnikov, na območju distribucijske enote Celje 235 uporabnikov, na območju enote Slovenj Gradec 62 in na območju Krškega 28 uporabnikov, so za STA pojasnili pri Elektru Celje.

Brez dobave električne energije je tudi še nekaj odjemalcev Elektra Primorska. Kot so pojasnili v družbi, je trenutno brez električne energije še okoli sto odjemalcev na Tolminskem ter v okolici Ilirske Bistrice in Pivke.

Na koči v Krmi ujeti planinci, med njimi slepi in slabovidni

Po popoldanskem neurju so na Kriški gori reševali pohodnika, ki si je poškodoval nogo in so ga s helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje. Kot so za STA pojasnili v Gorski reševalni zvezi Slovenije, se je zadeva izšla še precej bolje, kot bi se lahko. Skupina mladih belgijskih skavtov je namreč med spustom s Kriške gore bežala pred nevihto in podirajočimi se drevesi.

»Ker nam samim, kljub številnim pozivom in preventivnim akcijam, ne uspe doseči vseh tujih gostov, prosimo vse turistične delavce in organizacije, hotelirje, gostince, če le imate možnost, poskusite dopovedati gostom, da takšni dnevi res niso primerni za v gore,« pozivajo gorski reševalci.

Sodelujejo tudi pri intervenciji na območju Mojstrane, kjer je neurje v sredo popoldne podrlo veliko število dreves na cesto, ki vodi iz Zgornje Radovne v dolino Krma. Kranjskogorske gasilske enote so se tekom popoldneva prebijale v dolino, vendar so ob 21. uri iz varnostnih razlogov prekinile aktivnosti.

Gorskim reševalcem iz Mojstrane se je že v sredo uspelo prebiti skozi podrto drevje, da so lahko s hrano in drugimi potrebščinami preskrbeli približno 90 slabovidnih planincev, ki so po povratku s Triglava ostali ujeti v Kovinarski koči v Krmi. Zjutraj so reševalci začeli nadaljnje aktivnosti za dostop v dolino.

K spremljanju in upoštevanju vremenskih opozoril pozivajo tudi v Bohinju, kjer je že pred torkovim neurjem štab civilne zaščite sprožil sireno za splošno nevarnost. Bohinj je namreč poln turistov, ki se gibljejo na prostem, plavajo v Bohinjskem jezeru in kampirajo ter si morajo med neurjem poiskati varno zavetje.

V Koprskem pristanišču neurje s priveza odtrgalo kontejnersko ladjo

V koprskem pristanišču se je v sredo zvečer zaradi severnega vetra, ki je pihal s hitrostjo 140 kilometrov na uro, s priveza odtrgala 350 metrov dolga kontejnerska ladja. S krmo se je močno približala potniškemu terminalu, a se ga, sodeč po prvih podatkih, ni dotaknila, tako da večje škode ni bilo, so za STA povedali na pristaniški kapitaniji.

Ob 22.35 je začel v Kopru pihati severni veter, tramontana, s hitrostjo približno 140 kilometrov na uro. Med drugim je potrgal privezne vrvi 350 metrov dolgi kontejnerski ladji Maersk Houston. Krmo ladje je začelo odnašati proti južnemu delu obale oziroma potniškemu terminalu.

Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ladja je spustila sidro in pripravila motorje, tako da se kaj hujšega ni zgodilo. Z vlačilci so jo nato odvlekli nazaj in jo znova privezali. Po prvih pregledih niso opazili, da bi se dotaknila obale. Verjetno je le rahlo nasedla na muljnato dno, je danes za STA povedal pristaniški kapitan Aleš Rotar.

Pri premikanju ladje je bil poškodovan eden od vlačilcev. Na zahtevo poveljnika ladje je sicer vso noč ob ladji ostal vlačilec. Danes bodo podrobneje analizirali dogodek in ocenili škodo, je še povedal Rotar.

Ladja Maersk Houston lahko prevaža več kot 15.000 kontejnerskih enot TEU. Ima več kot 160.000 ton nosilnosti in 153.000 registrskih ton prostornine. Dolga je 353 metrov in ima 15 metrov ugreza.

Pri odstranjevanju posledic neurja v sredo poškodovana gasilec in delavec elektropodjetja

Po prvih podatkih so obravnavali približno 2218 dogodkov na območjih regijskih centrov za obveščanje Brežice (167), Celje (577), Koper (33), Kranj (280), Ljubljana (294), Maribor (166), Murska Sobota (47), Nova Gorica (16), Novo mesto (70), Postojna (8), Ptuj (166), Slovenj Gradec (58) in Trbovlje (5). Gasilci iz 432 gasilskih enot so odstranjevali podrta drevesa, drogove za elektriko in telekomunikacije, prekrivali odkrite strehe stanovanjskih, gospodarskih in drugih objektov, prečrpavali vodo iz poplavljenih prostorov in cestišč ter sodelovali pri evakuaciji občanov iz ogroženih območij.

Na območju Bleda je neurje terjalo tudi smrtno žrtev. Polomljeno drevo je padlo na dve osebi, pri čemer je ena umrla, druga je bila poškodovana. V Mozirju sta bili v udaru strele poškodovani dve osebi. V Ljubljani je močan veter poškodoval pločevinasto streho Plečnikovega stadiona. V Celju pa je razkrilo streho nogometnega stadiona. Prav tako je neurje povzročilo težave v preskrbi z električno energijo, so sredino dogajanje povzeli na upravi.

V bližini naselja Korita v občini Trebnje je v sredo zvečer udar električnega toka pod daljnovodom v gozdu poškodoval delavca elektropodjetja. Gasilci so pomagali pri prenosu ponesrečenega iz gozda do reševalnega vozila. Poškodovanega so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči in ga v nadaljnjo oskrbo prepeljali v novomeško bolnišnico, poroča center za obveščanje.

Močan veter je podrl tudi veliko dreves na cesto, ki vodi iz Zgornje Radovne v dolino Krma v občini Kranjska Gora, kjer je ostalo ujetih več oseb. Začasno so nastanjeni v Kovinarski koči v Krmi. S hrano in zdravili pa so jih oskrbeli gorski reševalci iz Mojstrane, so zapisali v sporočilu uprave za zaščito in reševanje.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste so zaradi posledic neurja trenutno še vedno zaprte ceste v dolino Kot, v dolino Krma in cesta Krnica–Zgornja Radovna, medtem ko je cesta Mojstrana–Vrata prevozna samo za osebna vozila.

Razkrilo več streh

Sredino vremensko dogajanje je precej razdejanja za seboj pustilo na Celjskem in Dolenjskem, tam je med drugim območje naselja Griblje v občini Črnomelj zajelo močno neurje s točo. Posredovalo je 125 gasilcev, ki so na kar 46 objektih pokrili strehe s strešniki in folijo. Na Dvoru v občini Žužemberk pa je močan veter razkril tudi streho gasilskega doma, domači gasilci so jo pokrili s strešno folijo in strešniki.

Strehe je razkrivalo tudi drugod v regiji, med drugim v Novem mestu na dveh večstanovanjskih objektih, v Črnomlju pa je močan veter poškodoval kovinski del obrobe strehe vrtca. Tudi tam so na pomoč priskočili gasilci, kaže poročilo novomeške izpostave uprave za zaščito in reševanje.

V Celju je zaradi posledic neurja aktiviran štab civilne zaščite, ki koordinira posredovanje gasilcev v celjski občini. Tam so sunki vetra razkrili strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov ter objektov splošnega družbenega pomena, poškodovali komunalno in cestno infrastrukturo ter podirali drevesa. Zaprte so ceste, težave so pri dobavi električne energije.

Podobno razdejanje je neurje pustilo tudi na širšem območju v regiji, povsod so posredovali gasilci in druge službe, danes se odstranjevanje posledic ujme nadaljuje.

Kakšno vreme se obeta

Vreme se je medtem vendarle umirilo. Danes zjutraj in dopoldne bo delno jasno, sprva bo ponekod po nižinah še megleno. Popoldne bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v severni Sloveniji. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V petek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21, najvišje dnevne od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, so zapisali na Agenciji RS za okolje. Dodatnih opozoril ni.