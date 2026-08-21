Z zahoda prihaja obsežna nevihtna linija, možni močan veter in toča

Pred nami je nevihtno popoldne. Krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo, napoveduje Arso. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Popoldanske temperature bodo od 22 do 27, na vzhodu do 30 stopinj Celzija.

Zaradi možnosti močnih sunkov vetra, dolgotrajnejših nalivov in ponekod tudi toče je Arso razglasil oražni alarm.

FOTO: Arso

Arso je že opoldne poročal o nevihtah z močnejšimi nalivi, ki so začele nastajati na Primorskem in se širile proti osrednji Sloveniji. Na meteorološki postaji Kubed je od 11.00 do 11.30 padlo 24 milimetrov padavin.

Po 14. uri je začela radarska slika kazati prodor novih nevihtnih celic s področja Italije na zahod Slovenije. Na udaru je Primorska.

Dosegla nas bo obsežna nevihtna linija

Kot piše Meteoinfo Slovenija, se je nad severno in osrednjo Italijo izoblikovala obsežna nevihtna linija, ki se hitro pomika proti severnemu Jadranu in Sloveniji. Ob prehodu čez zelo toplo morje, ki predstavlja velik vir vlage in energije, se lahko še dodatno okrepi.

Okoli 16. ure bo predvidoma dosegla območje Istre, nato pa se bo hitro pomaknila nad Slovenijo. V približno treh do štirih urah lahko preide večji del države.

Ob njenem prehodu bodo možni siloviti nalivi in zelo močni sunki vetra. Ti lahko na širšem območju presežejo 70 kilometrov na uro, lokalno pa tudi sto kilometrov na uro. Na manjših območjih je možna tudi toča, prav tako je pričakovati veliko število udarov strel.

Ponoči se bo ozračje umirilo.

Kako kaže?

Jutri bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, popoldne na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bo od 14 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 °C.