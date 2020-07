Nevihte ponekod že ovirajo promet, na mejah s Hrvaško je gneča

Do večera bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo, nastaja bi lahko tudi krajevna neurja. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja. Ohladilo se bo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Ponekod v severozahodnem delu države promet ovirajo nevihte.



Ponoči bodo padavine ponehale, do jutra se bo delno zjasnilo, ponekod po kotlinah bo nastala kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

Gneča na mejah s Hrvaško

Z mejnih prehodov s Hrvaško že ves dan poročajo o gneči. Najdlje se čaka na Dragonji in Sečovljah, nastali so daljši zastoji. Na cesti Šmarje-Dragonja je kolona vozil dolga sedem kilometrov, na cesti od Lucije do Sečovelj pa pet.



Kot poroča prometno informacijski center, se na Dragonji za izstop iz države čaka tri ure, na Sečovljah več kot dve. Za vstop je tako na Dragonji kot Sečovljah čakalna doba dve uri in pol.



Čakalna doba v smeri Hrvaške je tudi na Sočergi, in sicer dve uri, ter na Gruškovju uro do dve. Uro je treba na Gruškovju čakati tudi pri vstopu v državo. Na koncu podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je dva kilometra dolg zastoj tovornih vozil, ki pa so na odstavnem pasu.



Prav tako je približno dvokilometrska kolona vozil pred predorom Karavanke proti Sloveniji, proti Avstriji pa je zastoj dolg kilometer. Predor občasno zapirajo v obe smeri.