Nevihte se selijo na vzhod in jugovzhod države

Vremensko dogajanje se je premaknilo na vzhod in jugovzhod države. Prve nevihte so začele nastajati na jugozahodu in zahodu države, iz Ajdovščine in okolice Idrije ter Tolmina pa so poročali tudi o toči. V prvem delu noči so močnejše krajevne nevihte možne po vsej državi.

Nekaj po 20. uri so tako iz kranjskega regijskega centra za obveščanje Uprave za zaščito in reševanje sporočili, da sta dve močnejši nevihtni celici nastali na območju med Trebnjim in Kamnikom. Radarski podatki kažejo na močnejše nalive, verjetna je tudi toča. Nevihti se gibljeta proti jugu oz. jugozahodu. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

Tako iz vzhoda kot zahoda države poročajo tudi o težavah zaradi podrtih dreves.

Močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in manjšo točo bodo zvečer in še v prvem delu noči krajevno možne po vsej Sloveniji, pravijo meteorologi Agencije RS za okolje. Oranžno opozorilo za možnost močnejših neviht je v veljavi do polnoči.

Zahodno od Slovenije je medtem pas padavin, povezan s hladno fronto, ki naj bi državo prešla v nočnih urah in prinesla tudi bolj trajno osvežitev. V drugem delu noči se bo ozračje po napovedih umirilo.