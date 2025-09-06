Toča klestila na Jančah, v Velenju zalivalo kletne prostore

Po napovedih so Slovenijo včeraj zajele nevihte, ponekod je padala toča, Arso je za severovzhodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. O toči so med drugim poročali z Janč, neurje je prizadelo tudi dele Šaleške doline. V Velenju je zaradi naliva voda zalila kletne prostore večstanovanjskih stavb, reševali so tudi vozilo, ki je zapeljalo v vodo, nekaj dreves je bilo podrtih, eno drevo je padlo na vozilo. So se pa razmere ponoči umirile, je poročal Val 202.

Kot je razvidno iz posnetkov na facebook strani Neurje.si, je voda zalila tudi garažno hišo v Velenju.

Toča na Jančah.