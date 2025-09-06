  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Toča klestila na Jančah, v Velenju zalivalo kletne prostore

    Danes bo sprva bolj oblačno, čez dan se bo jasnilo. Jutri bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti.
    Včeraj na Jančah. FOTO: Neurje.si
    Včeraj na Jančah. FOTO: Neurje.si
    R. I.
    6. 9. 2025 | 07:25
    6. 9. 2025 | 07:25
    2:28
    Po napovedih so Slovenijo včeraj zajele nevihte, ponekod je padala toča, Arso je za severovzhodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. O toči so med drugim poročali z Janč, neurje je prizadelo tudi dele Šaleške doline. V Velenju je zaradi naliva voda zalila kletne prostore večstanovanjskih stavb, reševali so tudi vozilo, ki je zapeljalo v vodo, nekaj dreves je bilo podrtih, eno drevo je padlo na vozilo. So se pa razmere ponoči umirile, je poročal Val 202.

    Kot je razvidno iz posnetkov na facebook strani Neurje.si, je voda zalila tudi garažno hišo v Velenju.

    Toča na Jančah.

     

    Kakšno bo vreme danes in prihodnje dni?

    Po napovedih Arsa bo danes na Primorskem sončno s šibko burjo. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 °Celzija.

    Jutri bo precej jasno z občasno koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 27 °Celzija.

    Danes zjutraj in dopoldne bo na zahodu Madžarske in severu Hrvaške še precej oblačnosti z nekaj plohami, čez dan pa se bo jasnilo. Drugod bo več jasnega vremena, največ ob Jadranu ter v Furlaniji. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.

    Jutri bo precej jasno z nekaj prosojne koprenaste oblačnosti.V ponedeljek bo povečini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti ter nekaj kratkotranje jutranje megle ponekod po nižinah. Topleje bo. Tudi v torek bo večino dneva sončno s koprenasto oblačnostjo, zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Formula za uskladitev bolj po željah upokojencev

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Potres

    Močan potres v Srbiji, tresenje tal čutili tudi v sosednjih državah

    Potres z magnitudo 4,5 je imel epicenter v bližini Sjenice. Sunek so občutili v številnih mestih, poročil o večji gmotni škodi za zdaj ni.
    5. 9. 2025 | 17:01
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Med oktobrom in decembrom pričakujte izplačilo Vzajemne

    Le desetina tistih, ki bi se lahko, se je odločila za delnice. A še vedno bo imela družba daleč največ delničarjev.
    Barbara Eržen 5. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA in Ekvador

    Trump naročil usmrtitev 11 ljudi brez ustreznega sodnega postopka

    Obsojenci so domnevno pri obali Venezuele v čolnu prevažali mamila, zato je Trump naročil njihovo usmrtitev. Marco Rubio je Ekvadorju obljubil varnostno pomoč.
    5. 9. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Posebna poročevalka ZN

    Ameriške sankcije zarezale v življenje Francesce Albanese

    Posebna poročevalka ZN Francesca Albanese se spoprijema z omejitvami gibanja ter finančno in profesionalno izolacijo.
    Gašper Završnik 4. 9. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    vremetočanevihteArso

