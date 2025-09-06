Toča klestila na Jančah, v Velenju zalivalo kletne prostore

Neomejen dostop | že od 14,99€
Po napovedih so Slovenijo včeraj zajele nevihte, ponekod je padala toča, Arso je za severovzhodno Slovenijo izdal oranžno opozorilo. O toči so med drugim poročali z Janč, neurje je prizadelo tudi dele Šaleške doline. V Velenju je zaradi naliva voda zalila kletne prostore večstanovanjskih stavb, reševali so tudi vozilo, ki je zapeljalo v vodo, nekaj dreves je bilo podrtih, eno drevo je padlo na vozilo. So se pa razmere ponoči umirile, je poročal Val 202.
Kot je razvidno iz posnetkov na facebook strani Neurje.si, je voda zalila tudi garažno hišo v Velenju.
Toča na Jančah.
Kakšno bo vreme danes in prihodnje dni?
Po napovedih Arsa bo danes na Primorskem sončno s šibko burjo. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 °Celzija.
Jutri bo precej jasno z občasno koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 27 °Celzija.
Danes zjutraj in dopoldne bo na zahodu Madžarske in severu Hrvaške še precej oblačnosti z nekaj plohami, čez dan pa se bo jasnilo. Drugod bo več jasnega vremena, največ ob Jadranu ter v Furlaniji. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja.
Jutri bo precej jasno z nekaj prosojne koprenaste oblačnosti.V ponedeljek bo povečini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti ter nekaj kratkotranje jutranje megle ponekod po nižinah. Topleje bo. Tudi v torek bo večino dneva sončno s koprenasto oblačnostjo, zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik.
