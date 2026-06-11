Največ težav neurje povzročalo na severu države, najhuje v Komendi in Cerkljah

Hudo neurje, ki je včeraj proti večeru doseglo Slovenijo in se nadaljevalo tudi ponoči, je prizadelo predvsem severni del države. Zaradi hudega neurja, ponekod s točo, so se podrla številna drevesa, poškodovane so bile manjše stavbe, gasilci so prekrivali strehe. Po poročanju Radia Slovenija je bilo najhuje v delih Gorenjske, kjer so sunki vetra dosegli več kot sto kilometrov na uro, voda pa je zalila številne kleti. Promet so ponekod ovirali podrti električni drogovi, med Kamnikom in Ljubljano je bil ustavljen železniški promet.

Komenda FOTO: bralka

Kot so navedli, je bilo neurje s točo in vetrom na večjem območju Gorenjske, Kranja, Cerkelj, Nakla, Tržiča in Kamnika, najhuje prizadeti občini pa sta Komenda in Cerklje na Gorenjskem.

Kot kažejo podatki na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje, so v Komendi obravnavali 131 dogodkov. Radio Slovenija je poročal, da so bile na terenu vse tamkajšnje gasilske enote, aktivirana je bila tudi državna civilna zaščita.

Najbolj prizadet je zahodni del občine. Kot so zapisali na spletni strani občine Komenda, so bili odkriti številni gospodarski in stanovanjski objekti, podrta številna drevesa, cestne povezave prekinjene, določeni deli občine pa so še vedno brez električne energije. Občane pozivajo, da v prvi vrsti poskrbijo za svojo varnost. Kot je povedal tamkajšnji župan za Radio Slovenije, je brez strehe okrog 50 hiš, škodo pa bodo lahko ocenili šele danes.

Komenda FOTO: bralka

Poleg Komende je bilo hudo tudi v Cerkljah na Gorenjskem, kjer so po podatkih na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje obravnavali 33 dogodkov.

V občini Škofja Loka pa je meteorna voda zalila prostore telovadnice v vrtcu ter poplavila prostore srednje šole.

Več kot 400 dogodkov

Zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra so po doslej zbranih podatkih v regijskih centrih za obveščanje obravnavali več kot 400 dogodkov, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. Največ dela so imeli gasilci na območju regijskega centra Ljubljana, kjer je bilo 152 dogodkov, Kranja (102) in Celja (39). Na terenu je posredovalo 161 gasilskih enot, od tega sedem poklicnih.

Komenda FOTO: bralka

Na Koroškem preventivo evakuirali dva prebivalca

Neurje je nevšečnosti povzročalo tudi na Štajerskem; zaradi podrtega drevja je bila za kratek čas zapora na avtocesti, in sicer pri počivališču Zima proti Ljubljani. Nevihta s točo je dosegla tudi Dravsko in Ptujsko polje ter Haloze. V nekaterih krajih okoli Haloz in Ptuja je klestila ogromna toča, ki je veliko škodo povzročila predvsem v kmetijstvu. Na fotografijah, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, je videti točo, ki je delovala, kot da bi zapadel sneg.

Na Koroškem so gasilci med drugim črpali vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa in začasno pokrivali odkrite strehe; v Črni na Koroškem so zaradi nevarnosti porušitve zamašene pregrade potoka preventivno evakuirali dva prebivalca hiše. V Slovenj Gradcu je potok poplavil cestišče in stanovanjske hiše, gasilci pa so s protipoplavnimi vrečami zaščitili tudi objekt lekarne. Po doslej objavljenih podatkih enote o poškodovanih niso poročale.