Nevihte so se z zahoda razširile na osrednjo Slovenijo, ponekod je padala toča

V popoldanskem času je med Kobaridom in Ilirsko Bistrico hitro nastala nevihtna linija, ki se je pomikala proti osrednji Sloveniji, so nekaj pred 16. uro sporočili z Uprave za zaščito in reševanje, ki se je sklicevala na podatke Agencije RS za okolje (Arso).

Na Agenciji RS za okolje so zaradi neviht objavili oranžno opozorilo. Ponekod na Notranjskem, v okolici Postojne, je sodeč po portalu Neurje.si padala toča, velika tudi kot jajce. O toči so poročali tudi z Idrijskega.

Sodeč po portalu Arsa trenutno marsikje po državi le še dežuje. Vremenoslovec Blaž Šter je zapisal, da je nad Slovenijo nastal obsežen nevihtni oblak, katerega hitro širjenje je bila posledica zelo močnega vzgornika ali velike nestabilnosti ozračja, a na srečo sistem slabi.

Po krajevnih neurjih se bo ozračje za nekaj časa umirilo, v drugi polovici noči pa bo ponekod znova nevihtno.

FOTO: Arso

Po podatkih Arsa bodo v drugi polovici noči krajevne nevihte od zahoda znova zajele zahodno polovico Slovenije. Tam in ponekod na severu države se lahko pojavijo tudi nevihtne celice, zaradi česar lahko poleg nalivov in močnejših sunkov vetra nastane tudi debelejša toča. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja.

Radarska slika padavin ob 15. uri. FOTO: Arso

Nad Slovenijo puščavski prah iz severne Afrike

Jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem okoli 24 stopinj. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva, popoldne in zvečer bodo znova krajevne nevihte. Ponekod bo še pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na vzhodu do 35 °C.

Agencija tudi opozarja, da bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Oblačnost se bo pojavljala predvsem na zahodu. Najvišje dnevne temperature bodo v notranjosti dosegle okoli 33 stopinj Celzija, najtopleje pa bo znova na Goriškem, kjer se bo živo srebro pomaknilo tudi do 36 stopinj Celzija.

Ob tem agencija opozarja tudi, da se v teh dneh nad Slovenijo zadržuje puščavski prah iz severne Afrike. Največjo onesnaženost s prašnimi delci pa pričakujejo prav danes.

Absolutni junijski temperaturni rekord so danes zabeležili na vremenski postaji Podnanos, kjer so izmerili 38 stopinj Celzija, je na Twitterju objavil Arso.