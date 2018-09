»Nevladna organizacija PIC varuje temeljne pravice ljudi v Republiki Sloveniji«

Osmega septembra je bil v tiskani in spletni izdaji Dela objavljen članek »Nevladniki so prestopili mejo« . V njem je novinarka Barbara Hočevar zapisala napačne in neresnične informacije, s katerimi so bile prizadete pravice ter interesi Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC).Omenjeni članek že v naslovu bralca napeljuje na dve stvari: da smo nevladniki prestopili mejo zakona in da beguncem pomagamo izven meja Slovenije, torej pri prečkanju državne meje. Obe sugestiji sta neresnični. PIC pomaga le osebam na ozemlju Republike Slovenije in deluje povsem zakonito. Pravno pomoč namreč nudimo le tujcem, o katerih smo prepričani, da so v Republiki Sloveniji, od njih pridobimo izrecno soglasje, da bodo sodelovali v policijskem postopku, njihovo lokacijo in osebne podatke pa nemudoma posredujemo policiji. Tujcem v Sloveniji tako pomagamo vstopiti v uradne postopke, ki jih vodi policija. Če niso pripravljeni sodelovati s policijo, jim pomoči ne nudimo v nobeni obliki.Trditev iz naslova omenjenega članka temelji na navedbah iz nam nepoznanega sporočila, da smo policijo obvestili, da se »na območju Čakovca nahajajo štirje tujci«. Policiji nikoli nismo posredovali podatkov o nahajanju tujcev na območju Čakovca, ki je na Hrvaškem, smo pa jim posredovali podatke tujcev, ki so se nahajali na območju Učakovcev, ki spadajo pod Republiko Slovenijo. O tem imamo tudi pisna dokazila.Menimo, da je namen obtožb zoper našo organizacijo zavajanje javnosti s strani ministrstva za notranje zadeve. Že mesece opozarjamo, da policija postopkov s tujci ne vodi ustrezno. Da postopki niso vodeni skladno z veljavno zakonodajo, je potrdila naša raziskava na terenu, hkrati so jo potrdile tudi raziskave drugih organizacij. Še najbolj zgovorno je dejstvo, da so enako ugotovili tudi novinarji v poročilih s terena, med njimi so tudi novinarji Dela.Človekove pravice so univerzalne, zato posameznikom in ranljivim skupinam brez razlikovanja pomagamo pri varstvu njihovih temeljnih pravic, torej ne glede na etnično pripadnost, vero, spol, državljanstvo, pravni status … Naše delovanje poteka v okviru veljavne zakonodaje in o nastali situaciji različnih tolmačenj naših aktivnosti pričakujemo dialog z resornim ministrstvom. Od Dela kot enega izmed osrednjih slovenskih dnevnikov pa, kot od vseh medijev, pričakujemo odgovorno in objektivno poročanje na podlagi preverjenih dejstev. Naša država temelji na demokratičnih načelih in njihovo uresničevanje je naša skupna odgovornost.Ker upravičeno domnevamo, da je prišlo do hude malomarnosti novinarke ali prirejanja podatkov novinarke oziroma njenega vira, časopisno hišo Delo in avtorico prispevka pozivamo, naj razkrijeta dokument, iz katerega v članku navajata to neresnično informacijo. Obenem avtorico članka in časopisno hišo Delo skladno s prvim členom Kodeksa novinarjev Slovenije pozivamo, da priznata napako ter se opravičita.Katarina Bervar Sternad, direktorica PIC