Nevladne organizacije nad ministrstvo za javno upravo s pravnimi sredstvi

V ponedeljek so se predstavniki nekaterih nevladnih organizacij zaradi razveljavljenega razpisa za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij srečali z ministrom za javno upravo Francem Propsom. Nevladne organizacije namreč opozarjajo, da razveljavitev razpisa ministrstva, ki je bila prejšnji mesec objavljena v uradnem listu, nima učinka na posamezne sklepe o izboru na razpisu.

Kot so po sestanku sporočili predstavniki nevladnih organizacij »minister sicer obžaluje nastalo situacijo,« vendar sklepov o izboru na razpisu ne namerava izvršiti. Minister je po njihovih besedah razveljavitev razpisa utemeljeval z dolgotrajno revizijo, kar se nevladnim organizacijam zdi nesprejemljivo, »saj razveljavitev ni sprejeta na zakoniti podlagi«. Nevladne organizacije menijo, da je edina pravno sprejemljiva rešitev sklenitev pogodb, zato so vložile pravna sredstva.

O razveljavitvi razpisa, ne da bi bila zagotovljena njegova ponovitev, so nevladne organizacije obvestile tudi evropske institucije in komisarko Vero Jourovo. Napovedale so še, da bodo obiskali poslanske skupine in predlagale, naj se problematika obravnava na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Pod izjavo so se med drugim podpisale nevladne organizacije Danes je nov dan, Društvo Parada ponosa, Delavska svetovalnica, Inštitut za mladinsko politiko, LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, PIC - Pravni center z varstvo človekovih pravic in okolja, Simbioza in Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Sporni razpis, ki je odnesel ministrico

Razpis za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij je bil med razlog za odstop prejšnje ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik. Med izbranimi na razpisu je bil namreč tudi Inštitut za preučevanje enakosti spolov (IPES) pod vodstvom Kaje Primorac, sicer ministričine prijateljice, s katero je imeli skupaj v lasti tudi podjetje Smart center. Svoj delež podjetja je Ajanović Hovnikova ob nastopu mandata sicer prepisala svojo mater. Razpis sta zato začeli preučevati tudi Komisija za preprečevanje korupcije in policija, ministrstvo pa se je odločilo za notranjo revizijo.

Naslednik Ajanovič Hovnikove minister za javno upravo Franc Props je sporni razpis razveljavil januarja. Zatrdil je, da bodo nerazporejena sredstva ostala namenjena razvoju nevladnih organizacij, saj bodo nadaljevali podpiranje njihovih projektov in programov. Razpisa, ki je bil zamisel Ajanović Hovnikove, ministrstvo ne namerava ponoviti, kar razburja nevladne organizacije, ki so se nanj prijavile in bile na kasneje razveljavljenem razpisu, uspešne.

Ministrstvo pripravlja nove programe za NVO

Z ministrstva za javno upravo so sporočili, da se zavedajo, da nevladne organizacije za uspešno delo in razvoj potrebujejo ustrezno sistemsko podporo. Zagotovili so, da si bo ministrstvo prizadevalo na tem področju narediti korak naprej, tudi s pripravo programa črpanja sredstev, ki bo namenjen razvoju nevladnih organizacij in podpori njihovih projektov in programov. V naslednjih tednih bodo na ministrstvu pristopili k pripravi programa porabe sredstev iz Sklada za nevladne organizacije, zasnovana pa bo tudi nova strategija na tem področju, so zapisali v sporočilu za javnost.

Spomladi bo okrepljen in objavljen vsaj še en javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij, katerega cilj je sofinancirati trajnostno naravnana delovna mesta, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Podlaga pa bo študija Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti, ki jo je pripravila Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, so še dodali.