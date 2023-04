Nevrokirurgu Bošnjaku novo opozorilo pred odpovedjo

Nevrokirurg UKC Ljubljana dr. Roman Bošnjak je po tem, ko je zaradi dogajanja okoli operacije deklice iz Makedonije že dobil opomin pred odpovedjo delovnega razmerja, zdaj dobil nov opomin. In sicer zato, ker svojega nadrejenega ni seznanil s potencialnim konfliktom interesov, je pojasnil generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug.

Spomnimo – brat kirurga Igor Bošnjak je po poročanju RTV Slovenija povezan s kranjskim podjetjem Medicolink, ki dobavlja kostne nadomestke in potrošni material za nevrokirurgijo v UKC Ljubljana. Jug je pojasnil, da v UKC niso mogli ugotoviti, ali je prišlo do okoriščanja ali do pogojevanja, je pa kirurg Bošnjak sodeloval v pripravi specifikacij za blago. Vpliva na sam izbor pa dr. Bošnjak ni imel, tako da zadostnega razloga za izrek izredne odpovedi v UKC Ljubljana nimajo.

Vse ugotovitve so predali policiji in Komisiji za preprečevanje korupcije, in ko bodo znana kakšna nova dejstva, bodo lahko odločali znova. Za zdaj so Bošnjaku, ki ostaja v UKC Ljubljana in redno opravlja svojo službo, izdali »novo opozorilo pred odpovedjo«. Če bi šlo za prekršek po že izdanem prvem opozorilu, bi dobil odpoved, ker pa na to ni mogel vplivati, je dobil novo opozorilo.