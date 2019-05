Nezadovoljni z odzivom okoljskega ministrstva, rejci napovedujejo nove proteste

Ljubljana - Stanovski in sindikalni predstavniki kmetov so razočarano kapljali s sestanka s predstavniki države (okoljsko ministrstvo, Arso, Zavod za gozdove Slovenije …), na katerem so zahtevali takojšnji izredni odstrel volkov, ki povzročajo škodo na rejnih živalih na Notranjskem in Bloškem, a bodo morali na to še nekaj časa počakati.



»Nič se nismo dogovorili, ne bodo pomagali ljudem na Bloškem in Notranjskem, kjer volkovi dnevno koljejo njihovo živino, in se ljudje bojijo stopiti iz hiš. Država ni pripravljena sprejeti interventnega ukrepa, ki bi ga morala takoj – vsi zakoni govorijo temu v prid –, in odloviti volkove, ki povzročajo veliko gospodarsko škodo in ovirajo življenje ljudi. Takšne države Slovenci ne potrebujemo,« je po sestanku izjavil Branko Tomažič, podpredsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, državni svetnik in kmet.



Populaciji rjavega medveda in volka sta po njegovem besedah presegli številčnost, ki je še sprejemljiva za naš prostor, po drugi strani pa se zmanjšuje število jelenjadi in srnjadi, kar vidi kot enega od razlogov, da medvedje in volkovi napadajo domače živali.



Opozoril je tudi, da na drugih delih Slovenije veliko težav delajo šakali. »Ovčerejci sploh nimajo več jagnjet, ker jih volkovi sproti poberejo s pašnikov. Živine marsikje ni na paši, ker se kmetje bojijo pokolov. Nekateri celo obupujejo in bodo prenehali kmetovati,« je govoril Tomažič.



Državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver je dejal, da se ministrstvo zavzema za »korenito upravljanje zveri, tako medvedov kot volkov. Izredni odstrel pa je vedno zadnja možnost in vedno temelji na strokovnih podlagah«. Tudi vladni odlok za odvzem 175 medvedov, sprejet lani, je po besedah Mavra temeljil na strokovni podlagi in širšem družbenem konsenzu, a ga je upravno sodišče ministrstvu za okolje vrnilo v ponovni postopek. Ministrstvo temu nasprotuje, zato je prejšnjo sredo na vrhovno sodišče vložilo zahtevek za izredno revizijo sodbe. »V njem želimo bolj utemeljiti, zakaj potrebujemo takšno upravljanje z zvermi.«



Kmete in rejce je pozval, naj izkoristijo vse možnosti za financiranje dodatnih ukrepov za zaščito svojega premoženja, ki še niso izkoriščene.



»Ministrstvo za okolje je ignorantsko, ne zanimajo jih problemi kmetov in podeželja. Ljudje potrebujejo pomoč danes, ne čez teden ali eno leto. Ubrati bomo morali druge poti sindikalnega boja,« je povedal mrki podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič. »Ministrstvo za okolje lahko po uradni dolžnosti sproži postopek za izredni odstrel. Za medveda, ki se je brez vinjete sprehajal po avtocesti, je bilo to storjeno v pol ure. Za par volkov, ki koljeta živino po Blokah, pa potrebujejo strokovno mnenje, ki morajo skozi ne vem koliko recenzij. Narobe svet. Očitno podeželani nismo vredni nič.«