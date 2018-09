Nezadovoljstvo Levice s Črnčecem ogroža podpis sporazuma z vlado

Pritisk na Šarca

Ostajajo še druga vprašanja

V Levici naj bi zaradi imenovanjaza državnega sekretarja v KPV preklicali za danes predviden podpis sporazuma z vladnim peterčkom, ki je za zdaj le parafiran, poroča spletna Mladina . S premierjemnaj bi se sestali v petek, dotlej pa izvajali pritisk. V Levici navedb za STA uradno niso ne potrdili ne zanikali.V največji vladni stranki LMŠ so za STA pojasnili, da do podpisa sporazuma sodelovanja z Levico danes ni prišlo zaradi neuskladitve terminov predsednikov strank. Po njihovih navedbah pogovori na vseh ravneh potekajo, predsednik LMŠ Šarec pa se bo z Levico tudi sestal.V Levici bodo dogajanje komentirali predvidoma v sredo. Po poročanju Mladine naj bi koordinator Levicesvet stranke obvestil, da sporazuma o sodelovanju s Šarčevo vlado zaradi imenovanja Črnčeca za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade (KPV), odgovornega za nacionalno varnost, ne bodo podpisali. Mesec naj bi članom sveta tudi pojasnil, da bo stranka do petka na Šarca vršila pritisk, da umakne Črnčeca s položaja.Ostro so nastopili že minuli teden in Šarca pozvali, naj njegovo imenovanje prekliče, pridružili pa so se tudi peticiji proti njegovemu imenovanju. Na Šarčevo odločitev glede Črnčeca so se namreč zaradi njegovih preteklih izjav, ki se nanašajo zlasti na migrante, ostro odzvale tudi nekatere nevladne organizacije. Šarec je sicer v minulih dneh zagotovil, da bo vlada na področju migracij kljub imenovanju Črnčeca zagovarjala solidarnost. Napovedal je, da bo državnega sekretarja odstavil, če bo še izražal nestrpna stališča.Levica naj bi se želela s Šarcem pogovoriti tudi o drugih odprtih vprašanjih, ki so za njih ključnega pomena, med te spadajo tudi vprašanje NLB, drugega tira, imenovanja guvernerja Banke Slovenije, sodelovanja z Natom in drugih osrednjih projektov Levice, kot so minimalna plača, zdravstvo in pokojnine, še poroča Mladina.Da je bil za danes predviden podpis protokola sodelovanja Levice z vlado preklican, je po današnji seji izvršnega odbora stranke potrdil prvak DeSUS Karl Erjavec. Ker informacij o tej zadevi nima, je ni želel komentirati, je pa seznanjen z nezadovoljstvom Levice glede imenovanja Črnčeca.Erjavec je spomnil na dogovor, da tistega, kar bo podpisalo pet strank, ne smejo spreminjati. »Mi smo podpisali tisto, kar je bilo dogovorjeno z Levico, parafiran je bil protokol. Dogovor je bil, da se protokol po potrditvi vlade uradno podpiše. Levica je spoštovala dogovor, ko je šlo za podporo mandatarju, spoštovan je bil tudi dogovor, da ne bo glasovala proti vladi,« je še spomnil Erjavec.