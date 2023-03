Nezakonita razrešitev direktorice TV Slovenija

Natalija Gorščak, nekdanja direktorica TV Slovenija, je sporočila, da ji je tudi višje delovno in socialno sodišče pritrdilo, da jo je generalni direktor Andrej Grah Whatmough razrešil nezakonito. A ker bi se ji mandat v tem času že iztekel, je – kot je zapisala – na delovno mesto ne morejo vrniti. V sporočilu za javnost je zapisala, da je sodba prišla dan po koncu njenega na grob način prekinjenega mandata.

Ob obstrukciji njemu naklonjene večine v programskem svetu, ki je po volji prejšnji Janševi koaliciji, je generalni direktor namreč izrabil člen zakona o RTV Slovenija, ki mu omogoča, da lahko sam odloča o razrešitvi, če programski svet o njegovem predlogu ne odloči v 15-dnevnem roku. Kot vzrok za to potezo, je navajal domnevno neukrepanje ob padcu gledanosti, ki je po zdaj dostopnih podatkih še precej nižja, ter preseganje porabe dodeljenih sredstev brez soglasja takratnega generalnega direktorja Igorja Kadunca in nepreverjanje pogojev pri sodelovanju s podjetjem v delni lasti sorodnika enega od odgovornih urednikov na TV Slovenija.

»Vsi razlogi, ki jih je navajal generalni direktor, so bili konstrukt,« je navedla Natalija Gorščak in nadaljevala, da zdaj že vemo, da je bil generalni direktor RTV Slovenija v svojem prvem mandatu imenovan nezakonito, izvedel je nezakonito razrešitev, in to ob podpori programskih svetnikov, ki se seje 16. avgusta 2021 niso udeležili.

Natalija Gorščak je medtem vztrajala pri trditvi, da je njena razrešitev pomenila sankcijo, ker s funkcije odgovorne urednice informativnega programa ni razrešila Manice Janežič Ambrožič.

»Za nobeno od dejanj, ne za nezakonito imenovanje ne za nezakonito razrešitev, ki so jo s svojim neaktivnim delovanjem podprli, očitno ne bodo odgovarjali. Prav tako plačilo stroškov tožbe ne bo nikogar osebno bremenilo, temveč vse plačnike RTV-prispevka,« je po prejemu sodbe še navedla Natalija Gorščak.

»Prepozno za Televizijo Slovenija in prepozno zame osebno,« je še zapisala in dodala, da je bilo delo, ki ga je vložila, čas, ki ga je žrtvovala za to, da bi z minimalnimi sredstvi pridobili mlade gledalce, da bi razvijali televizijo na spletu, da bi snemali nadaljevanke in filme, ki bi določali trende, da bi razvijali sodobne formate in sledili izzivom ustvarjanja v digitalnem svetu, z nepravimi potezami in brez ustreznega vodenja v slabem letu dni uničeno.

Od naslednika Uroša Urbanije posebnega načrta, ki bi omejil padec, Andrej Grah Whatmough ni zahteval, padec gledanosti pa je pripisal predvsem spremenjenim navadam gledalcev in dejal, da si zato prizadeva za spremembo sistema merjenja gledanosti, pri čemer bi upoštevali tudi spremljanje na mobilnih napravah.