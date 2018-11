Nezakonito kadrovanje v celjski bolnišnici

V pričakovanju pritožbe

Če bo sodba delovnega sodišča potrjena, bo svet zavoda moral ponovno odločati o kandidatih, ki so se januarja prijavili na razis. Odločiti bo moral tudi ali Branko Gabrovec izpolnjuje razpisne pogoje. FOTO: Špela Kuralt/Delo



Tudi kazenska ovadba

Celje –, ki ga je iz tekme za direktorja Splošne bolnišnice Celje (SBC) izločila razpisna komisija sveta zavoda s predsednico(SMC), je dosegel prvo zmago. Delovno sodišče v Celju je namreč razsodilo, da morajo v SBC spet odločati o imenovanju direktorja, saj je bilo imenovanje(SMC) nekaj minut po izločitvi Gabrovca, nezakonito. Bolnišnica se bo na sodbo pritožila.Na januarski razpis za direktorja SBC so se prijavili štirje kandidati, med njimi Margareta Guček Zakošek (SMC) in Branko Gabrovec, ki je veljal za favorita. Barbara Tiselj, predsednica razpisne komisije, je bila prepričana, da Gabrovec ni izpolnjeval razpisnih pogojev glede vodstvenih izkušenj. Razpisna komisija se je odločila, da bo o tem odločal svet zavoda, Tisljeva pa je kljub temu na seji sveta zavoda 5. februarja zahtevala odmor, sklicala sestanek razpisne komisije, na kateri so Gabrovca izločili. Svet zavoda je nekaj minut pozneje sejo nadaljeval in sprejel sklep o imenovanju Margarete Guček Zakošek za direktorico bolnišnice.Sodišče je opozorilo, da svet zavoda sploh ni sprejel sklepa o izbiri oziroma neizbiri kandidatov. Da je Gabrovec sicer štiri dni po seji prejel obvestilo, da ne izpolnjuje pogojev razpisa, vendar kot ugotavlja sodišče, tako obvestilo ni sklep ali odločitev sveta zavoda, zato je Gabrovcu treba priznati sodno varstvo. Gabrovec je ves čas trdil, da bi ga lahko izločil le svet zavoda, ne pa razpisna komisija, in sodišče mu je dalo prav, saj da je to v nasprotju s poslovnikom bolnišnice in da je bila ta odločitev nezakonita: »Odvzeta mu je bila možnost potegovati se za imenovanje direktorja. Takšna kršitev pa je lahko precej vplivala na odločitev o izbiri kandidata.«Ali je Gabrovec izpolnjeval pogoje ali ne, sodišče ni ugotavljalo. Kljub temu se je ukvarjalo s spornim pravnim mnenjem ministrstva za zdravje o Gabrovčevem izpolnjevanju pogojev. Takratna ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc (SMC) je namreč prosila takrat na ministrstvu zaposleno Mojco Ramšak Pešec, da poda svoje stališče, ali Gabrovec izpolnjuje pogoje. Svoje mnenje in ne mnenje ministrstva, da ne izpolnjuje pogojev, je Ramšak Peščeva poslala po elektronski pošti Tisljevi in v vednost ministrici, ampak na sodišču se je izkazalo, da v spisu ni mnenje, ki ga je poslala. Pozneje je Tisljeva priznala, da je mnenje napisala sama in ga vložila v spis.Tisljeva je ves čas trdila, da ima razpisna komisija vso pristojnost, da izloči kandidata, s tem pa se strinja tudi zagovornik SBC odvetnik: »SBC je v postopku dokazala, da Gabrovec v resnici ni izpolnjeval pogojev za delovno mesto direktorja, zato njegova izločitev iz postopka ni mogla biti nepravilna oziroma nezakonita, ne glede na to, kateri organ je o tem odločil, saj bi enako odločitev moral sprejeti tudi svet SBC. Odločitev sodišča je nepravilna in nezakonita, zato bomo zoper sodbo v roku vložili pritožbo.«Gabrovec je s sodbo zadovoljen, njegov zagovornikpa se pritožbe ne boji: »Argumenti sodbe so takšni, da bi morala zdržati. Če se bodo pritožili, bo to samo kupovanje časa.« Ko bo sodba pravnomočna, bo moral svet zavoda spet odločati o vseh štirih kandidatih oziroma najprej odločiti, ali Gabrovec izpolnjuje pogoje ali ne.Je pa Gabrovec oziroma njegov zagovornik zaradi ugotovitev v postopku vložil tudi kazensko ovadbo, postavlja se še vprašanje korupcijskih dejanj, je pojasnil Inkret. Kmalu po imenovanju Guček Zakoškove je namreč Tisljeva dobila zaposlitev na ministrstvu za zdravje, vezano na mandat ministrice. Tik pred volitvami je dobila službo za nedoločen čas, zdaj pa je v. d. generalne direktorice direktorata za socialne zadeve na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi ministrica Ksenija Klampfer (SMC).