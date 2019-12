Nezakonito posredovanje kazenskih ovadb

"Škoda je nepopravljiva"

Janković zaupa sodišču

Vrhovno državno tožilstvo je te dni v odločbi - po mnenju odvetnikaiz odvetniške družbe Čeferin in partnerji pravilno - ugotovilo, da je bilo posredovanje kazenskih ovadb zoper Zorana Jankovića na portalu Pod črto nezakonito in je zato prvotno odločbo iz leta 2017 odpravilo in zavrnilo posredovanje kazenskih ovadb prosilcu Anžetu Vohu Bošticu.Prvotna tožba Vrhovnega državnega tožilstva zoper odločbo informacijske pooblaščenke, ki je dovolilo obnovo postopka v zadevi objave kazenskih ovadb zoper Zorana Jankovića, je tako neutemeljena, v novi, ki še ni pravnomočna in je zoper njo možna pritožba, pa je upoštevana tako obrazložitev informacijske pooblaščenke kot Upravnega sodišča.Odvetnik Koščak v pismu, ki ga je na konferenci za novinarje predstavil ljubljanski župan, piše, da je "škoda za Zorana Jankovića seveda nepopravljiva, saj je portal na podlagi, kot sedaj kaže, nezakonite odločbe, kazenske ovadbe objavil. V nadaljnjih postopkih po pravnomočnosti te odločbe pa se bo ugotavljala tudi osebna odgovornost posameznikov na Specializiranem državnem tožilstvu, ki so to škodo s svojim, kot sedaj kaže, nezakonitim ravnanjem, povzročili."Zoran Janković pravi, da je sedaj mogoče čas, da se ugotovi, kakšne manevre uporablja tožilka v preganjanju njega, njegove družine in sodelavcev. "Pride čas, ko se moram veseliti, da grem na sodišče, da se končno to zaključi in da se ne rešuje pred sodiščem, kot v nekaterih drugih zadevah." Zoran Janković ugotavlja, da je bilo takrat pred sodiščem precej istih obrazov kot sinoči pred mestno hišo, ko je v njej, v zaklenjeni dvorani, o kanalu C0 na izredni seji, ki jo je sklicala SDS, razpravljalo dvanajst opozicijskih mestnih svetnikov, ki so bili nesklepčni in sklepov niso mogli sprejeti.Zoran Janković poudarja, da verjame sodišču, saj bo sicer primere reševala ulica. Za 10. december je bilo napovedano prvo sojenje, deset dni pred tem pa je tožilka predlagala prenos pristojnosti, kar je po mnenju Zorana Jankovića nedostojno. Pravi, da sedem let čaka na zaključek primera, "sedem let in pol uhajajo in prihajajo dokumenti v javnost, eni po slučajnosti, se ne ve kdo jih je poslal, eni pa, če bo sedanja odločba Vrhovnega državnega tožilstva pravnomočna, nezakonito." Sprašuje se, "kako bo reagirala tožilka, ki je v kamero izjavila, da je soglašala, da se objavijo vsi ti postopki in so, po domače rečeno, poskušali namočiti strokovnega sodelavca, ki je predal te predmete. Ne vem, če bo lahko ušla svoji odgovornosti," je ugotavljal Zoran Janković