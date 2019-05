Nezakonito razrešen, odškodnino bo čakal

Kdo bo odgovarjal?

Celje – Delovno sodišče v Celju je ugotovilo, da so bili očitki, zaradi katerih so novembra 2017 krivdno razrešili direktorja Splošne bolnišnice Celje (SBC), neutemeljeni. Odškodnine mu ni dosodilo, saj da bi moral vložiti civilno tožbo. Ker je v tem delu tožbo izgubil, mora plačati sodne stroške SBC. Ferjanc se bo na ta del pritožil, v SBC pa sodbo še proučujejo.Ferjancu je svet zavoda očital nepravilnosti pri prevedbi plač iz leta 2008 in nepravočasno oddan finančni načrt. Ferjanc je vztrajal, da so bila navodila ministrstva glede prevedbe nejasna, kar so potrdile tudi priče na sodišču. Finančni načrt da je oddal pravočasno, svet zavoda ga je potrdil, vendar ministrstvo za zdravje ni dalo soglasja, ker je v načrtu upošteval petodstotni dvig cen zdravstvenih storitev. Celjska bolnišnica ni bila edina, ki je pripravila tak finančni načrt, pa je nekaterim ministrstvo dalo soglasje. Nekatere bolnišnice pa niso imele soglasja, a noben direktor ni bil razrešen.Delovno sodišče je ugotovilo: »Vsi očitki so neutemeljeni, kar pomeni, da ni obstajal utemeljen in zakonit razlog za predčasno razrešitev s funkcije direktorja.« SBC ni dokazala, da bi Ferjanc ravnal kakor koli nezakonito, neutemeljeno, da ne bi izvrševal sklepov organov SBC ali da bi povzročil kakršno koli škodo.Ferjanc je od SBC zahteval dobrih 40.000 evrov razlike v plači, ki bi jo prejemal do julija 2020, ko bi se mu iztekel tretji mandat. Sodišče se je sklicevalo na sodbo vrhovnega sodišča, da ne gre za delovnopravni zahtevek. Ferjanc, ki mora tako bolnišnici za ta del plačati dobrih 3200 evrov sodnih stroškov, je razočaran: »To je tako, kot da te nekdo ustreli, potem ti reče oprosti, ampak za njegov patron moraš pa sam plačati.« V tem delu se bo na sodbo pritožil.V bolnišnici morajo sodbo še proučiti. Bodo pa seznanili svet zavoda, ki je danes v drugi sestavi. Takratni predsedniksodbe ni videl, je pa dejal, da so odločali na podlagi zapisnika inšpektorja: »Ta je ugotovil, da je 37 ljudi od 46 prejemalo previsoko plačo. Direktorja smo opozarjali, pa ni naredil ničesar.« Na vprašanje, ali bi se danes odločil enako, je bil kratek: »Težko rečem.«Ferjanc, SDS, trdi, da so ga razrešili iz političnih razlogov. Jakelj vztraja: »Ni politično, če inšpektor izda odločbo.« Je pa prav Jakelj že leto pred razrešitvijo dejal, da svet zavoda lahko sprejme tudi nezakonit sklep: »Lahko sprejmemo, da razrešimo direktorja, dokazno breme pa je na njem, da nam skozi leta dokaže, da je imel prav.« Po robu se mu je postavil, SD, ki je mesto v svetu zavoda kmalu izgubil. Vrnil se je, ko je direktorica že postala, SMC, nekateri člani sveta zavoda pa so dobili nove službe. Jakelj je postal direktor Psihiatrične bolnišnice Ormož,, SMC, se je zaposlila na ministrstvu za zdravje, zdaj je na ministrstvu za delo,, SMC, je postala direktorica ptujske bolnišnice., SD, ki je bil v svetu zavoda namesto Ivančića, pa so izločili iz razpisa za direktorja SBC, zato je tožil in zmagal na prvi stopnji.Na vprašanje, kdo bo za vse te slabe odločitve odgovarjal, z ministrstva pojasnjujejo, da morajo proučiti sodbo.