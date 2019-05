FOTO:Nezemeljski (k)raj

Če verniki množično romajo k Mariji v svojih priprošnjah za pomoč, pa se zdi, kot da za priljubljenim romarskim središčem, za zidovi množicam namenjene zunanje ploščadi, svet preskoči v nezemeljski, skoraj osamljen (k)raj, daleč od ponorelega sveta, kot je dal Thomas Hardy naslov svojemu pred 150 leti nastalemu izvrstnemu romanu.Z Brezjanskega polja, kmečke pokrajine, kjer se dvesto metrov od romarskega središča ljubko umešča pokopališče, se pogled razpira na Jeloviško planoto, na še vedno zasnežene alpske vrhove in karavanško grebenje ter pobočja Kamniško-Savinjskih Alp.Vsi priljubljeni gorenjski gozdni vrhovi so ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.