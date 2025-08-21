  • Delo d.o.o.
    Slovenija

    Neznanci najprej z razstrelivom nad bankomat, nato vdrli še v trgovino

    V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 777 klicev, od tega 199 za posredovanje v interventnih dogodkih.
    V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu. Slika je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu. Slika je simbolična. FOTO: Dejan Javornik
    R. I.
    21. 8. 2025 | 09:09
    21. 8. 2025 | 09:10
    2:01
    A+A-

    V četrtek, nekaj pred 2. uro, je policija poročala o eksploziji na območju Brezovice. Ugotovili so, da so neznani storilci z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed prodajaln, nato pa so še vlomili v prodajalno. V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode tako na bankomatu kot na objektu. Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev ter bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

    Še 20 prometnih nesreč in 15 tatvin

    V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno komunikacijski center prejel 777 klicev, od tega 199 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 54 nanašalo na kriminaliteto, 50 na javni red in mir ter 64 na prometno varnost.

    Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali 15 tatvin, tri vlome in šest primerov poškodovanja tuje lastnine. Prav tako so posredovali v primeru nasilja v družini in zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja.

    Pri prometni varnosti so obravnavali 20 prometnih nesreč z materialno škodo in šest nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami. Večkratnim kršiteljem cestno prometnih predpisov so zasegli pet vozil.

    Obravnavali so tudi štiri posameznike zaradi nezakonitega prehoda državne meje.  

