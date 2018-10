Takoj po ponovni postavitvi obnovljenega Aljaževega stolpa na vrhu Triglava so neznanci na stolp nalepili že dve nalepki, so zapisali na facebook profilu Komisije za varstvo gorske narave. Nalepili so ju na sprednjo stran, nad vrata stolpa. Planinci so ju takoj odstranili.»To se ne sme dogajati, ne na stolpu in ne na drugih objektih v gorah, kot so skrinjice za vpisne skrinje, smerokazi, bivaki ... « so še dodali; ogorčeni planinci so jim namreč poslali fotografije in zraven pripomnili, da »to ne spada v gore in tega ne smete več dovoliti«.