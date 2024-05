Neznanke izvedbe razširjenega programa

Spremembam zakona o osnovni šoli, ki je uvedel drugačen koncept razširjenega programa (RAP), zdaj sledijo spremembe povezane zakonodaje. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Zofvi) je do zdaj našteval, da se iz državnega proračuna financirajo podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni pouk …, česar v zakonu o osnovni šoli ni več. Predlogi sprememb Zofvi in sprememb pravilnika o normativih in standardih so že objavljeni, ravnatelji pa niso navdušeni.

Spomnimo, da je pred spremembo zakona o osnovni šoli RAP vključeval podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov. Po novem je RAP razdeljen na delo z otroki na treh vsebinskih področjih: gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje, kulturna in državljanska vzgoja ter učenje učenja.

Zofvi še določa, da se osnovnim šolam iz državnega proračuna poleg obveznega programa financirajo še dopolnilni in dodatni pouk, pol ure drugih oblik individualne in skupinske pomoči na oddelek, dve uri interesnih dejavnosti na oddelek, podaljšano bivanje od prvega do petega razreda ter jutranje varstvo učencev prvega razreda. Ker tega v zakonu o osnovni šoli ni več oziroma je vse vključeno v RAP, morajo še pred 1. septembrom, ko bo novi RAP začelo izvajati prvih 144 šol, spremeniti tudi Zofvi. V predlogu, ki je v javni obravnavi do konca meseca, je zdaj zapisano, da se iz državnega proračuna financirata obvezni in razširjeni program.

Dileme

Spremeniti morajo tudi pravilnik o normativih in standardih. Po objavljenem predlogu bodo vse šolske ure dolge 45 minut, zdaj so namreč v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu daljše. Spremembe so tudi pri tedenski učni obveznosti. Učitelji imajo 22 ur, učitelji slovenščine 21 ur, v RAP bo obveznost 25 ur. Sindikat Sviz je o napovedanih spremembah razpravljal konec aprila, ko predlog sprememb pravilnika še ni bil objavljen. Takrat so v sporočilu za javnost zapisali, da nasprotujejo povečanju tedenske učne obveznosti zaposlenih, ki bodo izvajali RAP, na 25 ur, saj bi to pomenilo dodatno obremenitev za že zaposlene, ki bi se še povečala ob vseh kadrovskih težavah. Odziv na zdaj objavljeni pravilnik bodo pripravili, je dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj: »Pričakovali smo, da nas bo ministrstvo za vzgojo in izobraževanje neposredno zaprosilo za mnenje, vendarle gre za vprašanja, ki se neposredno tičejo sindikata.«

Ravnateljica OŠ Lava Marijana Kolenko pravi, da bodo nekateri učitelji gotovo delali več: »Če je imel do zdaj 20 ur redne učne obveznosti, ostalo pa je bil dopolnilni in dodatni pouk, bodo zdaj te ure, ki so del RAP, drugače preračunane, ker je za RAP učna obveznost 25 ur. Torej bo moral opraviti več ur v RAP.«

Financiranje

Predlog pravilnika določa tudi metodologijo izračuna ur RAP za posamezno šolo. Ravnatelj OŠ Mengeš Sašo Božič je na podlagi vseh sprememb pripravil tabelo za izračun, za zdaj se je odzvalo približno 90 ravnateljev: »Po teh izračunih je slaba polovica šol na boljšem, slaba polovica na slabšem, za peščico sprememb ne bo. Tiste šole, ki so že bile poskusno v RAP v preteklih letih, bodo na slabšem. Vsi pa so pričakovali, da ne bodo ničesar izgubili. Jedro problema je, da so ob spremembi zakona o osnovni šoli zapisali, da ne bo finančnih posledic.«

Božič je jasen: »Šole ne bodo mogle omogočiti toliko dejavnosti, kot jih morda kdo pričakuje. V tem pravilniku pa je tudi nekaj nesmislov – na primer, da vse šole dobimo na teden devet dodatnih ur športa. A je razlika, ali je na šoli 37 ali devet oddelkov.« Kolenkova pravi, da imajo prav danes zadnjo predstavitev RAP, upajo, da bodo dobili konkretne odgovore: »Po prvih preračunih za našo šolo bistvenih sprememb ne pričakujem. A bolje gotovo ne bo. Nekatere šole bodo na slabšem. Kaj smo torej s temi spremembami pridobili? O financah pa se sploh še nismo začeli pogovarjati.«

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje poudarjajo, da pomembnih razlik v obsegu izvajanja razširjenega programa ne predvidevajo, pravilniki, ki urejajo normative in standarde v osnovnih šolah, so še v javni obravnavi. Prav to je problem, opozarjajo ravnatelji. Bojijo se, da bodo vse podlage sprejete prepozno. Ne nazadnje morajo otrokom omogočiti aktivnosti za novo šolsko leto, RAP je namreč prostovoljen in izbira, da bodo lahko načrtovali urnike in kader, otroci pa čez dober mesec odhajajo na počitnice.