Nova predvolilna zveza, ki spreminja igro na levem polu

Vladna Levica ima v soboto kongres, na katerem bo Luka Mesec postal sokoordinator stranke. Kongres bo potrdil tudi predvolilno sodelovanje s stranko Vesna, ki ji sopredseduje Uroš Macerl. Novoustanovljena stranka Skupnost, ki jo vodi Marko Funkl, bi se projektu povezovanja lahko pridružila po njihovem novembrskem programskem kongresu.

"Ne, obratno. Z Asto Vrečko sva odličen tandem. Že kar nekaj časa zelo dobro sodelujeva v politiki in zdaj, ko smo se odločali, s kakšno formacijo iti na naslednje volitve, da bo najbolj prepričljiva in da bomo tudi stranko navznoter čim bolje utrdili, sva se najprej pogovorila, potem pa članstvu predlagala, da greva skupaj naprej na prvem mestu. In to je bilo z veliko večino tudi že izglasovano na predhodnem dopisnem kongresu. Skratka, članstvo se s takšno potezo strinja," Mesec odgovarja na vprašanje, ali ni na neki način inštitut sokoordinatorstva tudi delna nezaupnica sedanji koordinatorki Asti Vrečko.

