Ni dobro, če zakone za stare pripravljajo mladi, ki mislijo, da se ne bodo nikoli postarali

Ljubljana – V Sloveniji bi bilo treba spodbuditi reformi trga dela in pokojninskega sistema ter vztrajati pri tem, da ostanemo socialna država. Potrebovali bi tudi več institucionalnega povezovanja v skrbi za starejše in več spretnosti pri črpanju sredstev iz evropskega socialnega sklada. Predvsem pa bi bilo treba umestiti dolgotrajno oskrbo v sistem. To so glavni poudarki iz dialoga z naslovom Kakovostna starost v EU na 18. festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki ga je organizirala pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji. Kot so uvodoma pojasnili štirje evropski poslanci, se v Evropi pogosto pogovarjajo o problemih starejših in se zavedajo, da je to ena od ...