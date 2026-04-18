Ni dokazov, ali je avstrijska nalepka kupljena ali ne

»Pediatri tovrstne primere zaznavamo več let, in to po vsej državi,« nam je povedal pediater Denis Baš iz zdravstvenega doma v Kamniku o težavah v zvezi z nalepkami v cepilni knjižici, ki naj bi dokazovale, da je bil otrok cepljen v Avstriji, čeprav ga starši v Sloveniji niso hoteli cepiti. Povedal je še, da so pediatri zaradi tega obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ta pa je zadevo prijavil policiji.

Pediatrinja Alenka Rus iz zdravstvenega doma v Ljubljani, aktualna pediatrinja leta, je v četrtek na tiskovni konferenci NIJZ pred svetovnim tednom cepljenja, ki bo zadnji teden aprila, povedala, da se to dogaja že nekaj let. Tudi sama ima nekaj takšnih primerov v ambulanti, gre za enega zdravnika, ki ga pediatri poznajo, ni pa član avstrijske zdravniške zbornice. Prav zato, ker ni bil član zbornice, ni bilo možnosti za strokovni nadzor, je dodal Baš.