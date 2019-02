FOTO:Ni indicev korupcije, pač pa šlamparije

Minister za obrambo Karl Erjavec bo danes pojasnil, zakaj se je ustavil proces nakupa osemkolesnih oklepnikov. Po naših informacijah so na ministrstvu ugotovili pomanjkljivosti v postopku in dokumentih, ki so podlaga za nakup 48 nemških oklepnih vozil boxer, zato Erjavec ni nadaljeval 300 milijonov evrov vrednega nakupa, ki ga je začela njegova predhodnica Andreja Katič.»Dokumentacija ni bila pripravljena tako, da bi lahko nadaljevali s postopkom,« povzema Erjavec in poudarja, da ne gre za korupcijske sume, saj bi v nasprotnem primeru zadevo prijavili organom pregona. V pripravi je tudi nova taktična študija, na temelju katere bodo ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.