Kaj bo s predlogom za razrešitev spet prisotnega generala

Po enomesečni odsotnosti se je Andrej Grah Whatmough, dosedanji generalni direktor RTV Slovenija, ki ga na Kolodvorski tako kot vse na tem položaju imenujejo kar general, vrnil na delovno mesto. Neuradno je bil sicer bolniško odsoten, a so njegovo odsotnost ves čas spremljali pomisleki, da se je na ta način želel izogniti glasovanju o pobudi za svojo razrešitev, ki jo je podpisalo 12 programskih svetnikov.

Predlagatelji za razrešitev izpostavljajo predvsem njegovo odgovornost za sedanje razmere, torej za netransparentno, negospodarno, škodljivo in pristransko motivirano upravljanje, zniževanje meril poročanja, zmedo in škodo v programskih shemah ter za nepreglednost programske ponudbe in ukinjanje oddaj, ki so krepile kakovosten in kritičen družbeni dialog, za škodljivo zmanjševanje dopisništev v tujini ter omejevanje novinarske avtonomije. »Navedeno povzroča tudi škodo v trženju oglasnih vsebin in posledično poslovnega rezultata,« so še zapisali v pobudi za razrešitev, za katero pa obstajajo dvomi, da bodo o njej programski svetniki sploh glasovali.

Z uveljavitvijo novele zakona o RTV Slovenija mu je namreč prenehal mandat, do imenovanja na novo predvidene uprave pa generalni direktor ostaja – v nasprotju s programskim svetom, ki ohranja vse pristojnosti – vršilec dolžnosti. »Zdravorazumsko gledano, se ga s tega položaja ne da več razrešiti, ker ni več generalni direktor,« je na dan uveljavitve novele pojasnjeval Peter Gregorčič, predsednik programskega sveta, a dejal tudi, da je vsak odprt postopek treba tako ali drugače zaključiti.

Glede na roke, o katerih je nazadnje govoril Gregorčič, bi po tem, ko mu je bila pobuda za razrešitev vročena po zakonu o splošnem upravnem postopku, nanjo moral Andrej Grah Whatmough odgovoriti v teh dneh. Ne eden ne drugi se včeraj nista odzvala na naša vprašanja, tako ni povsem jasno, kako naj bi odprti postopek izpeljala.

Da bi lahko izpeljali glasovanje o predlogu za njegovo razrešitev, so včeraj sicer dvomili skoraj vsi naši sogovorniki na Kolodvorski, a se hkrati spraševali o možnosti njegove zamenjave kot vršilca dolžnosti, saj bo po predvideni časovnici na omenjeni funkciji še najmanj dva do tri mesece.

Sočasno pa vsi akterji pogledujejo proti ustavnemu sodišču, ki je imelo včeraj na dnevnem redu predlog za ustavno presojo novele skupaj s predlogom za absolutno prednostno obravnavo in njeno začasno zadržanje. Pobudniki – v času svoje odsotnosti je svoj podpis kljub temu prispeval tudi Grah Whatmough – namreč izpostavljajo, da bi sicer nastale nepopravljive posledice.

Postopki za imenovanje novih in povsem spremenjenih vodstvenih in upravljavskih organov so se z žrebom predsednice republike, o tem, kateri svetniki bodo najprej imeli dveletni in kateri štiriletni mandat, že začeli.