Romska skupnost: od vlade pričakujejo konkretne ukrepe, ne le analiz

Ta teden sta koordinatorja Ljudske iniciative Dolenjske Silva Mesojedca sprejela državni sekretar na notranjem ministrstvu Franc Kangler in pravosodna državna sekretarka Barbara Levstik Šega. Mesojedec opozarja, da zakonski ukrepi niso zadostovali za ureditev razmer, in skupaj z župani jugovzhodnih občin vztraja pri sistemskih rešitvah.

V torek sta tako ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo kot ministrstvo za pravosodje v razmiku ene ure na svojih facebook straneh objavili kratki novici s fotografijama srečanja obeh državnih sekretarjev s Silvom Mesojedcem. Slednji je samostojni svetnik v občinskem svetu Novega mesta in član odbora za spremljanje položaja romske skupnosti; kot vodja Ljudske iniciative Dolenjske pa je postal ena osrednjih figur v jugovzhodni regiji pri naslavljanju težav med manjšinskim in večinskih prebivalstvom.