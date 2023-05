Ni miru za Golobovo vlado

V nadaljevanju preberite:

Opozicija nadaljuje pritiske na vlado. SDS zahteva izredno sejo državnega zbora za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta. NSi pa je predlagatelj današnje nujne skupne seje odbora za kmetijstvo in odbora za okolje. Tema je vse večji stalež medvedov in vmešavanje predsednika vlade Roberta Goloba v strokovne odločitve neodvisnih institucij. V NSi so z začudenjem in zaskrbljenostjo sprejeli izjavo predsednika vlade o zamrznitvi odločbe o odstrelu in vnovični preučitvi odločitve, kritična je tudi pravna stroka. Poteza Roberta Goloba dopušča dve možnosti – ali gre za popolno nerazumevanje delovanja in odgovornosti neodvisnih strokovnih institucij ali pa za miselnost, da mu je kot predsedniku vlade dopuščeno arbitrarno posegati na vsa področja in v vsako odločitev, komentirajo v NSi.